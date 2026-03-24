accident între ighișu vechi și bârghiș: o mașină s-a răsturnat și a luat foc / foto

O mașină s-a răsturnat, marți dimineață, între Ighișu Vechi și Bârghiș. Polițiști și echipaje medicale au intervenit la accidentul care a fost urmat de un incendiu.

Accidentul de circulație s-a produs pe DJ 106, în afara localității Ighișu Vechi către Bârghiș. Un șofer s-a răsturnat cu mașina, iar imediat autoturismul a luat foc.

„Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 106, spre localitatea Bârghiș, un bărbat în vârstă de 48 de ani, domiciliat în Agnita, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Imediat dupa ce s-a răsturnat, autoturismul a luat foc”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Mașina ardea generalizat, motiv pentru care a fost nevoie de intervenția pompierilor. Din fericire, cele două persoane care se aflau în mașină s-au autoevacuat la timp. „Incendiul a fost lichidat, mașina fiind afectată în totalitate. De asemenea, a fost afectată și o suprafață de aproximativ 100 mp de vegetație uscată”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Atât conducătorul auto, cât și pasagerul din autoturismul acestuia, respectiv un bărbat în vârstă de 50 de ani, domiciliat în Agnita, au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Ei au suferit multiple traumatisme.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale. Traficul este îngreunat.