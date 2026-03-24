ada milea revine la sibiu cu un concert atipic, alături de bobo

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu vă invită vineri, 24 aprilie, de la ora 19:00, la CONCERT’N DOI, susținut de Ada Milea și Bobo Burlăcianu.
Evenimentul – spectacol-concert va avea loc pe scena CineGold din Promenada Mall, iar biletele sunt disponibile la prețul special de 24 de lei.
Ada Milea, cunoscută pentru ironia ei fină și stilul inconfundabil, face echipă cu Bobo Burlăcianu pentru a crea un univers artistic plin de surprize. Împreună, dau naștere unui „cocktail” de muzică, teatru și povești spuse altfel – când amuzante, când profund emoționante, dar mereu autentice. Nici muzică, dar nici teatru, sau poate amândouă în același timp, spectacolul de la Sibiu se constituie ca un concert cu personaje comico – triste. Un concert cu personaje și instrumente, o comedie cântată cu umor negru și nod în gât! Concertul are o durată de aproximativ 1h10min și nu este recomandat celor cu vârsta sub 10 ani.
Costul unui bilet este 24 lei, tarif unic, nereturnabil, în limita locurilor disponibile. Accesul publicului se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00.
