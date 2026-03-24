boala care încă ucide la sibiu: diagnosticul timpuriu poate salva vieți în caz de tuberculoză

În fiecare an, pe 24 martie, comunitatea medicală și organizațiile de sănătate publică din întreaga lume sărbătoresc Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei, pentru a crește gradul de conștientizare privind impactul acestei boli și pentru a intensifica eforturile de prevenire, diagnosticare și tratament.

Această dată marchează momentul din 1882 când medicul Robert Koch a anunțat descoperirea bacteriei responsabilă de tuberculoză, un pas esențial în combaterea bolii.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), boala determină anual peste 10 milioane de îmbolnăviri și aproximativ 1,2 milioane de decese, fiind principala cauză de mortalitate provocată de un singur agent infecțios după perioada pandemiei COVID-19.

Tema internațională a anului 2026, lansată de OMS, este „Da, putem elimina tuberculoza – prin implicarea autorităților și a oamenilor” („Yes! We can end TB – Led by countries. Powered by people”), un mesaj puternic care subliniază că eliminarea tuberculozei este posibilă prin leadership național, investiții, colaborare și implicarea comunităților.

Cu această ocazie, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu reamintește că tuberculoza rămâne o problemă importantă de sănătate publică, dar este o boală prevenibilă și tratabilă atunci când este depistată la timp și tratamentul este urmat corect. Instituția este implicată activ în diagnosticul, tratamentul și monitorizarea pacienților, precum și în activități de informare și prevenire în comunitate.

Dr. Sebastian Buga, medic pneumolog și coordonator al Programului de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei în județul Sibiu, subliniază importanța depistării precoce:

„Tuberculoza poate fi tratată și vindecată, însă cheia succesului este diagnosticul timpuriu și respectarea tratamentului până la final. Programul național de control al tuberculozei, implementat și în județul Sibiu, asigură acces gratuit la investigații și tratament pentru pacienți. De Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei, mesajul nostru pentru populație este clar dacă apar simptome precum tuse persistentă, febră, transpirații nocturne sau scădere în greutate, prezentarea la medic este esențială”, declară dr. Sebastian Buga.

La rândul său, dr. Lavinia Danciu, Director Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, evidențiază rolul echipei medicale și al colaborării dintre instituții:

„Combaterea tuberculozei necesită un efort susținut al sistemului medical, dar și o bună colaborare cu medicii de familie, autoritățile sanitare și comunitatea. Prin activitatea desfășurată în spitalul nostru, asigurăm diagnostic rapid, tratament adecvat și monitorizare atentă a pacienților, contribuind astfel la limitarea răspândirii bolii”, spune Dr. Lavinia Danciu.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu subliniază, de asemenea, rolul instituției în sistemul de sănătate publică.

„Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu are o misiune esențială în prevenirea și controlul tuberculozei la nivelul județului. Investim constant în echipamente, în formarea personalului și în dezvoltarea serviciilor medicale, astfel încât pacienții să beneficieze de diagnostic și tratament la standarde moderne. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei ne reamintește că eforturile comune ale medicilor, autorităților și comunității pot contribui la reducerea impactului acestei boli”, declară Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Menționăm că numărul pacienților internați cu diagnosticul tuberculoză în Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu în anul 2025 a fost de185 de cazuri (față de222 cazuri în anul 2024), iar de la începutul anului 2026 până în prezent au fost spitalizați alți aproape 50 de pacienți cu tuberculoză. Cât privește consulturile în ambulatoriul de specialitate al spitalului, numărul prezentărilor pacienților suspecți sau diagnosticați cu TBC a fost de 921, în anul 2025 (față de 1046 în anul 2024), iar de la începutul anului 2026 până în prezent s-au mai înregistrat alte 204 astfel de consultații.

Reamintim faptul că Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu organizează de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei o serie de acțiuni menite să crească nivelul de informare și conștientizare în rândul populației cu privire la prevenția, diagnosticarea și tratamentul tuberculozei.

Acțiunile includ:

• Campanii de informare în mediul online și în mass-media, susținute de medicii spitalului, prin materiale video și declarații pe tema prevenției și diagnosticării tuberculozei;

• Publicarea unor mărturii ale pacienților în presa locală, pentru a evidenția importanța depistării precoce și a tratamentului corect;

• Organizarea unui punct de informare sub forma unui cort amplasat în zona centrală a municipiului Sibiu, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, în data de 24 Martie, între orele 11.00 – 13.00

În cadrul acestui punct de informare, voluntarii Crucii Roșii, alături de echipa medicală a spitalului, vor oferi trecătorilor: pliante informative și baloane roșii, simbol al luptei împotriva acestei boli. De asemenea, echipa medicală va oferi cetățenilor interesați informații utile despre tuberculoză.

În plus, în seara zilei de 24 martie, clădirea Dispensarului TBC, alături de alte clădiri emblematice din Sibiu – Consiliul Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Filarmonica de Stat Sibiu – vor fi iluminate în culoarea roșu, simbol al luptei împotriva tuberculozei.

Prin activitățile desfășurate și prin implicarea personalului medical, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu se alătură mesajului global al anului 2026 – „Da, putem pune capăt tuberculozei!” – și încurajează populația să fie informată, responsabilă și să apeleze la serviciile medicale atunci când apar simptome sugestive.

