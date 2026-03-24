cartofii noi românești au ajuns în piețe și supermarketuri: prețuri record la tarabe

Pe scurt: Cartofii noi din solariile românești costă acum între 20 și 25 de lei kilogramul, un preț record cauzat de producția redusă și costurile mari. Află ce spun fermierii despre acest sezon dificil.

Primii cartofi noi românești au ajuns pe tarabele din piețe și în rafturile supermarketurilor, însă prețul acestora a crescut semnificativ față de anul trecut.

Potrivit Digi24, un kilogram de cartofi noi se vinde marți, 24 martie 2026, cu sume cuprinse între 20 și 25 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 40% față de aceeași perioadă a anului trecut.

La Dăbuleni, în județul Dolj, fermierii au început culesul de la primele ore ale dimineții. În solarii, legumicultorii scot deja primele recolte, însă se plâng că producția este mult mai mică decât în anii anteriori.

„A fost ger, frig rău, frig din calea afară. N-au crescut în pământ, vrejul nu l-a afectat, că a fost cald”, a explicat unul dintre cultivatori.

Mioara Roambă, legumicultoare din zonă, a precizat că randamentul la fiecare plantă a scăzut la jumătate: „Anul trecut aveam în jur de un kilogram, un kilogram jumătate la un vrej, pe când anul acesta este la jumate, 500-600 de grame”.

Prețul ridicat reflectă nu doar recolta redusă, ci și costurile suplimentare pe care fermierii au fost nevoiți să le suporte pentru a-și proteja culturile. „Am avut 7 pânze pe ei, tunuri, plus câte o sobă. Cheltuieli foarte mari, și sămânța, apa, curentul”, a declarat Marilena Roambă, un alt producător local.

Ion Anghel, fermier din Dăbuleni, a subliniat că vremea a fost deosebit de dificilă pentru agricultori:

„Am avut o toamnă, iarnă foarte ploioasă, cum nu am mai avut în ultimii 10 ani. Acum, la început de an, ne confruntăm cu exces de umiditate în sol, ceea ce a făcut să fim întârziați cu anumite lucrări”.

Astfel, prețul cartofilor noi a ajuns să depășească prețul unui kilogram de carne, ceea ce îi determină pe mulți cumpărători să se gândească de două ori înainte de a-i pune în coș. Fermierii speră ca, odată cu încălzirea vremii și apariția unor recolte mai bogate, prețurile să scadă treptat.

Acest sezon dificil pentru producătorii de cartofi vine pe fondul unor ani tot mai imprevizibili pentru agricultura românească, marcată de schimbări bruște de temperatură și precipitații abundente.