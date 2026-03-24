copiii pot deveni „polițiști” pentru o zi: eveniment special la sibiu

În data de 25 martie 2026, Poliția Română sărbătorește 204 ani de la atestarea sa documentară. Cu această ocazie, în aceeași zi, vor fi organizate o serie de activități dedicate Zilei Poliției Române.

Astfel, între orele 10:00 și 14:00, sibienii sunt invitați în Piața Habermann din municipiul Sibiu, unde polițiștii vor prezenta standuri expoziționale cu tehnica folosită în activitățile curente, un atelier al Serviciului Acțiuni Speciale, demonstrații de dresaj canin și ateliere de educație rutieră, inclusiv laboratorul mobil de educație rutieră, precum și un laborator criminalistic mobil de ultimă generație, folosit pentru efectuarea cercetărilor la locul comiterii infracțiunilor.

Cei mici vor avea ocazia să recapituleze și să pună în practică regulile privind circulația pietonilor, într-o intersecție amenajată la scară redusă, în timp ce adolescenții și adulții își vor putea testa cunoștințele teoretice și abilitățile practice pentru utilizarea bicicletei și trotinetei electrice într-un poligon special organizat.

Echipele canine formate din polițiști conducători și câini de serviciu din cadrul IPJ Sibiu și Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu vor demonstra exerciții de disciplină, prindere și imobilizare a infractorilor, precum și tehnici de apărare.

În parcarea din zona Teatrului „Radu Stanca” Sibiu, polițiștii Serviciului Pregătire Profesională vor efectua demonstrații de tactică și intervenție polițienească, precum și manevre de conducere în regim prioritar și defensiv, pregătind o surpriză pentru vizitatorii standurilor.

Invitația la acest eveniment este deschisă tuturor, adulți și copii, polițiștii fiind pregătiți să ofere activități, sfaturi și recomandări preventive adaptate fiecărei categorii de vârstă și domeniu de interes.