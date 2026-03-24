cum va fi vremea de paște 2026: anm anunță temperaturi mai scăzute decât normalul

Pe scurt: Află cum va arăta vremea de Paște în 2026: temperaturi peste normal, ploi în unele regiuni și diferențe importante între săptămâni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, 24 martie 2026, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, acoperind perioada sărbătorilor de Paște catolic și ortodox.

Potrivit Mediafax, meteorologii anunță variații semnificative ale temperaturilor și precipitațiilor la nivel național.

Temperaturi peste normal și ploi în sud și est la final de martie

În intervalul 23 – 30 martie 2026, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu o abatere pozitivă mai accentuată în nordul țării. Regimul pluviometric va fi excedentar în sud-vest, sud, est și în zonele montane, în timp ce în nord-vestul extrem se vor înregistra precipitații sub media obișnuită.

Răcire accentuată și ploi abundente la început de aprilie

Săptămâna 30 martie – 6 aprilie 2026 aduce o schimbare notabilă: temperaturile medii vor scădea sub valorile normale pentru această perioadă în toată țara, cu accent pe zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi peste medie în cea mai mare parte a teritoriului, mai ales în jumătatea estică.

Vreme răcoroasă și ploi moderate înainte de Paștele catolic

În intervalul 6 – 13 aprilie 2026, temperatura medie a aerului va rămâne ușor sub normalul perioadei la nivel național. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în est și sud-est, iar în restul țării se vor apropia de valorile obișnuite pentru această săptămână.

Vreme apropiată de normal și precipitații moderate de Paștele ortodox

Ultima săptămână analizată, 13 – 20 aprilie 2026, coincide cu perioada Paștelui ortodox. Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul normelor climatologice, fără excese majore în nicio regiune.

Prognoza detaliată a ANM oferă o imagine clară asupra evoluției vremii în perioada sărbătorilor pascale, cu alternanțe între episoade mai calde și răciri temporare, precum și cu variații ale regimului de precipitații.