doar 13 țări din lume au aer curat: raportul care arată cât de gravă e situația

Doar 13 țări și teritorii din lume respectă standardele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind calitatea aerului, potrivit raportului global publicat de compania elvețiană IQAir.

Raportul World Air Quality 2025, realizat de IQAir, a analizat date din 9.446 de orașe din 143 de țări și teritorii. Rezultatele arată că doar aproximativ 14% dintre orașele lumii respiră aer considerat sigur, o scădere față de anul precedent, când 17% dintre orașe respectau aceste standarde, potrivit Euronews.

Specialiștii indică faptul că degradarea calității aerului este influențată în mare parte de schimbările climatice generate de atctivitățile umane. Incendiile de vegetație au avut un impact major asupra poluării în 2025, iar furtunile de praf și alte fenomene extreme, amplificate de arderea combustibililor fosili, au contribuit suplimentar la această problemă.

În Europa, incendiile de vegetație au atins niveluri record în 2025, provocând distrugeri în numeroase regiuni și contribuind la creșterea poluării atmosferice.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o limită anuală de 5 micrograme pe metru cub pentru particulele fine PM2.5, care pot pătrunde adânc în plămâni și în fluxul sanguin, fiind asociate cu boli respiratorii, afecțiuni cardiovasculare și cancer.

În Europa, doar Andorra, Estonia și Islanda au reușit să respecte acest prag în 2025. La nivel global, alte țări și teritorii care se încadrează în standarde sunt Australia, Barbados, Bermuda, Polinezia Franceză, Grenada, Noua Caledonie, Panama, Puerto Rico, Réunion și Insulele Virgine americane. În total, 130 dintre cele 143 de țări analizate nu au respectat limitele recomandate de OMS.

Pakistan, Bangladesh și India domină topul celor mai poluate țări și orașe

Raportul IQAir arată că cele mai poluate țări din lume sunt Pakistan, Bangladesh, Tadjikistan, Ciad și Republica Democrată Congo. Toate cele mai poluate 25 de orașe din lume se află în India, Pakistan și China. Orașul Loni din statul indian Uttar Pradesh ocupă primul loc, cu o concentrație anuală medie de PM2.5 de 112,5 micrograme pe metru cub, de peste 22 de ori mai mare decât limita stabilită de OMS. La polul opus, localitatea Nieuwoudtville din Africa de Sud este considerată cea mai puțin poluată dintre orașele analizate.

În 2025, 23 de țări europene au înregistrat creșteri ale nivelului de particule fine PM2.5, în timp ce doar 18 au raportat scăderi. Creșteri de peste 30% au fost observate în Elveția și Grecia, cauzate în principal de fumul provenit din incendii de vegetație și de praful saharian transportat în atmosferă. Malta a înregistrat cea mai mare reducere a poluării aerului, cu aproape 24%, datorită tranziției către energie regenerabilă și politicilor de reducere a emisiilor din transport.

Raportul subliniază existența unor lacune semnificative în monitorizarea calității aerului la nivel global. În multe regiuni, populația nu are acces la date locale și în timp real privind poluarea atmosferică. În 2025, programul global de monitorizare a calității aerului al Departamentului de Stat al SUA a fost întrerupt, ceea ce a redus disponibilitatea datelor în mai multe țări.