după 50 de ani, verdict: bill cosby vinovat și obligat să plătească aproape 20 de milioane de dolari

Pe scurt: Un nou verdict îl obligă pe Bill Cosby să plătească milioane de dolari pentru agresiune sexuală. Procesul a fost posibil datorită modificărilor legislative din California.

Bill Cosby, fostul star al comediei americane, a fost găsit vinovat de agresiune sexuală și obligat să plătească 19,25 milioane de dolari despăgubiri Donnei Motsinger, potrivit Mediafax.

Procesul a avut loc în California, după ce statul a modificat legislația privind termenele de prescripție pentru procesele de agresiune sexuală.

Donna Motsinger a declarat în fața instanței că, în 1972, pe când lucra ca ospătăriță într-un restaurant, a fost drogată și violată de Cosby după ce acesta i-a oferit un pahar de vin în limuzina sa. Motsinger a intentat procesul după ce noile reglementări i-au permis să ceară dreptate, la peste 50 de ani de la incident. Ea a descris demersul ca fiind „un efort de cinci decenii pentru a obține dreptate”.

Bill Cosby, considerat cândva o emblemă a divertismentului american, a dispărut din atenția publicului în ultimii ani, pe fondul acuzațiilor multiple de abuz sexual. Zeci de femei l-au acuzat pe Cosby că le-a drogat și agresat sexual, iar acesta s-a confruntat cu mai multe procese civile.

Printre acestea se numără și un proces din 2022, când jurații din comitatul Los Angeles au decis că Cosby a agresat sexual o fată de 16 ani la conacul Playboy în 1975. Verdictul din California marchează o nouă etapă în seria de condamnări și procese care au schimbat radical imaginea publică a actorului.