exercițiu militar de amploare în românia: nato testează reacția la un atac rusesc

Pe scurt: Exercițiul „Sea Shield” aduce nave, elicoptere și trupe NATO pe litoralul românesc, într-un scenariu de apărare împotriva Rusiei. Marea Neagră devine, din nou, teren de antrenament pentru alianță.

Un amplu exercițiu militar NATO a început marți, 24 martie, în România, mobilizând peste 2.500 de militari și zeci de nave pentru a simula apărarea Alianței în cazul unui atac rusesc în Marea Neagră.

Potrivit Adevărul, exercițiul „Sea Shield” reunește forțe din 12 state aliate, printre care Italia, Franța, Germania și Statele Unite ale Americii.

Scenariul presupune ca, în prima săptămână, Forțele Navale Române să reziste singure și să respingă un atac simulat, urmând ca, în cea de-a doua săptămână, să li se alăture forțele aliate. Militarii exersează distrugerea minelor marine, trageri cu muniție reală pe mare și inserții aeriene, în cadrul cărora elicopterele transportă trupe suplimentare la bordul fregatelor.

„Sunt foarte multe scenarii, secvențe pe care militarii le repetă: distrugerea minelor, trageri pe mare cu muniție reală, dar și inserție aeriană – practic, elicopterele vor ajunge la bordul fregatelor pentru a aduce trupe suplimentare”, a explicat un oficial al Forțelor Navale Române, citat de Digi24.

Marea Neagră rămâne o zonă tensionată, iar România își oferă expertiza aliaților

Marea Neagră continuă să fie o zonă cu risc ridicat, unde pericolele, precum minele marine, apar săptămânal. Exercițiul are loc în contextul în care aliații NATO discută despre asigurarea securității în Strâmtoarea Ormuz, iar România și-a exprimat disponibilitatea de a contribui cu expertiză în astfel de operațiuni.

„România poate contribui, de asemenea, cu expertiză”, a precizat ministrul Apărării Naționale, subliniind rolul activ pe care țara noastră îl poate avea în cadrul Alianței.