fenomenul câinilor abandonați ia amploare la sibiu: haită mare zărită pe mihai viteazu / foto

Mai mulți câini fără stăpân au fost văzuți în zona Bulevardului Mihai Viteazu din Sibiu. Reprezentanții Primăriei Sibiu spun că, de la începutul anului și până în prezent, 50 de câini au fost găsiți fără stăpân în municipiu, iar Asociația Animal Life a identificat 11 pui abandonați. În continuare, cei mai mulți blănoși sunt abandonți în satele și comunele din județul Sibiu.

Tot mai mulți căței rămân fără o casă. Fie sunt abandonați de mici, încă de când sunt pui, fie ajung să crească pe străzi. Un caz concret este o haită de câini observată în zona Mihai Viteazu.

„Această sesizare a ajuns în atenția Serviciului Câini fără Stăpân în data de 18 martie, prin intermediul unui incident raportat în aplicația Sibiu City App. Echipa de intervenție s-a deplasat la fața locului, însă, la sosirea echipajului, câinii nu au mai fost găsiți în teren. Serviciul Câini fără Stăpân monitorizează în continuare această zonă, iar în situația în care animalele vor fi identificate pe domeniul public, vor fi ridicate și duse în adăpostul din Dealul Gușteriței.

De la începutul anului și până în prezent, de pe domeniul public al municipiului au fost capturați 50 de câini fără stăpân, aceasta fiind o activitate continuă a serviciului”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Mai mulți blănoși abandonți în zona rurală

La rândul lor, reprezentanții Animal Life Sibiu au precizat: „Au fost găsiți 11 pui, dintre care 3 au decedat — doi din cauza parvovirozei, iar unul din cauza unor leziuni incompatibile cu viața. Alți șase pui au fost găsiți în Daia, dintre aceștia doi fiind diagnosticați cu parvoviroză, iar unul având leziuni incompatibile cu viața. Nu cred că este o creștere a abandonului, dar este încă un fenomen foarte prezent șie ste mai întâlnit în rural decât în Municipiul Sibiu, în ciuda faptului că se pedepsește și că există poliție și organizații care fac campanii de conștentare. N-am ajuns încă la nivelul în care să nu mai vorbim de abandon”, a transmis Andreea Rosetti.

Primăria Sibiu le reaminește cetățenilor să apeleze direct la echipa de intervenție la numărul de telefon 0733/490.895, dacă observă câini fără stăpân în oraș.