gest care salvează vieți: jandarmii din sibiu au donat sânge

În contextul Zilei Jandarmeriei Române, sărbătorită anual pe 3 aprilie, cadrele militare ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu s-au implicat din nou în campania „Donează sânge, salvează o viață!”.

În perioada 23-24 martie 2026, jandarmii sibieni au fost prezenți la Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu, unde au donat sânge, aducând sprijin și încurajare persoanelor aflate în situații dificile. Acțiunea a subliniat rolul solidarității și al generozității în viața comunității.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu a transmis un mesaj de mobilizare pentru întreaga comunitate: gestul simplu al donării de sânge poate salva vieți și poate oferi speranță celor aflați în suferință. Jandarmii speră ca exemplul lor să fie urmat de cât mai mulți voluntari.

Donarea de sânge rămâne un act de responsabilitate și empatie, prin care fiecare persoană poate contribui la sănătatea și bunăstarea celor din jur.