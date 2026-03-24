gușterland nu se deschide încă: primăria explică ce lucrări se mai fac și cât durează

Unul dintre cele mai așteptate proiecte ale administrației locale, Complexul de Agrement Gușterland, se apropie de finalizare, însă sibienii mai au de așteptat până la inaugurare. Termenul de predare a fost decalat atât din cauza sistării lucrărilor pe durata sezonului rece, cât și a necesității unor intervenții tehnice neprevăzute, apărute recent.

Gușterland cuprinde o zonă extinsă pentru activități outdoor, inclusiv sanie de vară, trasee pentru biciclete, tiroliene și facilități de agrement pe o suprafață mare, transformând o zonă până acum neamenajată într-un punct atractiv pentru locuitori și vizitatori. Lucrările au început în iulie 2024, iar muncitorii sunt mobilizați în teren. Gradul de amenajare a ajuns, în martie 2026, la 95%.

„Lucrările de amenajare a Complexului pentru agrement și ecoturism Gușterland sunt realizate în proporție de 95%, rămânând de finalizat instalația de tiroliană și zona adiacentă, precum și mici lucrări de peisagistică. În această zonă a fost necesară relocarea traseului instalațiilor, ca urmare a unor constrângeri privind cotele de fundare ale acestora, ceea ce a impus reproiectarea. Precizăm că începând din noiembrie 2025 și până în martie 2026 nu s-a putut lucra date fiind temperaturile scăzute”, transmite Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Lucrările nu sunt gata în aprilie: „Termenul a fost ajustat”

Lucrările ar fi trebuit să fie gata în aprilie, însă termenul va fi prelungit cu aproximativ 4 luni.

„Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este începutul lunii aprilie 2026, însă acesta va fi prelungit cu perioada sezonului rece, în care nu s-au putut efectua lucrări. Acest termen a fost ajustat și ca urmare a necesității adaptării unor soluții tehnice, în contextul apariției unor situații neprevăzute, fiind corelat cu alte contracte și lucrări desfășurate în zonă, cum ar fi eliberarea amplasamentului de rețelele de energie electrică desfășurate de DEER Sibiu, aflate în etape diferite de implementare”, adaugă Gligore.

Valoarea contractului de lucrări pentru amenajarea Complexului Gușterland este de 65.576.932,07 lei.

În ceea ce privește darea în folosință a Complexului, data deschiderii va depinde de finalizarea lucrărilor ample de eliberare a amplasamentului de rețelele de energie electrică și coborârea în subteran a linie de electricitate de 110 kV, o lucrare solicitată de societatea de electricitate DEER Brașov pentru emiterea avizului necesar amenajării Complexului. Pentru execuția acestei lucrări a fost inițiată o procedură de atribuire distinctă, separată de contractul de amenajare a Gușterlandului.

Angajări pentru Gușterland

În paralel, Primăria Sibiu face demersuri pentru angajarea personalului necesar funcționării acestui complex. Într-o primă etapă se va solicita Instituției Prefectului alocarea posturilor, iar ulterior se va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un Memorandum pentru aprobarea angajărilor.