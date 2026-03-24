incendiu la o casă din laslea: risc de extindere la vecini

Un incendiu a izbucnit la o casă din Laslea. Pompierii sibieni intervin marți noapte pentru a stinge flăcările. Există risc de propagare la locuințele vecine.

„La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de primă intervenție și două echipaje SMURD. De asemenea, în sprijinul pompierilor sibieni intervine și o autospecială de stingere din cadrul ISU Mureș”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din primele informații, incendiul se manifestă generalizat cu flacără și degajări de fum la o casă de tip P+E, existând risc de propagare la casele vecine.

Se intervine pentru limitarea propagării incendiului.