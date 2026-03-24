incendiu la o casă din laslea: risc de extindere la vecini

Un incendiu a izbucnit la o casă din Laslea. Pompierii sibieni intervin marți noapte pentru a stinge flăcările. Există risc de propagare la locuințele vecine.
Pompierii sibieni intervin de urgență în localitatea Laslea pentru stingerea unui incendiu.
„La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de primă intervenție și două echipaje SMURD. De asemenea, în sprijinul pompierilor sibieni intervine și o autospecială de stingere din cadrul ISU Mureș”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Din primele informații, incendiul se manifestă generalizat cu flacără și degajări de fum la o casă de tip P+E, existând risc de propagare la casele vecine.
Se intervine pentru limitarea propagării incendiului.
Ultima oră
- Eticheta sticlei: limbajul discret care îți dezvăluie calitatea și povestea băuturii acum 8 ore
- Meci de totul sau (aproape) nimic pentru CSU. Roschnafsky: ”Nu există joc ușor” acum 8 ore
- S-a lansat aplicația „Inspectorul balastierelor”: puteți raporta exploatările ilegale acum 10 ore
- A făcut milioane de euro din colete pe care nu le deschide: afacerea neobișnuită a unui italian acum 10 ore