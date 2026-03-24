meci de totul sau (aproape) nimic pentru csu. roschnafsky: ”nu există joc ușor”

CSU Sibiu pare favorită miercuri, de la ora 19,00, la Sibiu, în duelul cu CSM Tg. Jiu, din runda a 25-a a sezonului regulat din Liga Națională.

Cu gândul la play-off, sibienii nu mai au voie să facă vreun pas greșit până la finalul sezonului regulat.

Fiul fostului baschetbalist Bruno Roschnafsky, Eduard (22 ani) este jucător de pozițiile 4 și 5 și a a venit în vara trecută la Sibiu. Edu spune că nu există vreun meci facil în campionatul intern, dovadă fiind faptul că gorjenii au câștigat etapa trecută cu CSM Tg. Mureș.

”Este un meci pe care trebuie să îl luăm în serios, pentru că avem nevoie de fiecare victorie în lupta pentru play-off. Chiar dacă Tg. Jiu este mai jos în clasament, în Liga Națională nu există meci ușor. Dacă rămânem concentrați și ne facem jocul, cred că putem controla meciul” a spus Eduard Roschnafsky pentru Ora de Sibiu.

”Am arătat că putem câștiga meciuri grele”

Pivotul lui CSU anunță că sibienii se vor bate pentru locul 7 în sezonul regulat, atâta timp cât mai există șanse.

”Normal că noi sperăm la play-off, suntem încă acolo și depinde foarte mult de noi. Am arătat că putem câștiga meciuri grele și avem încredere că putem lega rezultate bune pe final de sezon. Atâta timp cât mai avem șanse, nu renunțăm”.

Programul dificil al sibienilor din ultimele patru etape din prima fază a competiției pare să fie o piedică pentru play-off, dar Edu spune că meciurile tari scot la iveală caracterele puternice. ”În ultimele patru etape vom avea un program foarte greu, cu echipe de top, dar acestea sunt meciurile în care trebuie să arătăm caracter. Obiectivul nostru este play-off-ul, dar dacă vom ajunge în play-out, e clar că vom lupta pentru cele mai bune poziții de acolo, locurile 9-10” a mai declarat Roschnafsky. În acest sezon, el are medii de 6,4 puncte, 3 recuperări și 1 pasă decisivă pe meci.

Eduard Roschnafsky a mai evoluat în Liga Națională pentru U-BT Cluj-Napoca și Rapid. A mai trecut prin Germania la Chemnitz 99, MHP Riesen Ludwigsburg și PS Karlsruhe LIONS Basketball.

”Simțim de fiecare dată aportul fanilor”

Biletele pentru meciul CSU Sibiu – CSM Tg. Jiu sunt disponibile online, pe siteul Bilete.ro, la prețul de 30 lei la Sectoarele C și D și 20 de lei în zonele A și B. La Sectoarele C și D se pot achiziționa bilete cu loc pentru copii, la jumătate de preț.

”Le mulțumim fanilor că ne susțin, indiferent de rezultate. Pentru noi contează enorm și îi simțim de fiecare dată. Speram să îi facem pe fani mândri de CSU în finalul acesta de sezon” a conluzionat Eduard Roschnafsky.

Tichetele se vor pune în vânzare și miercuri, în ziua meciului, începând cu ora 18.00, la Sala Transilvania.