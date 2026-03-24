medicii au ieșit în stradă la sibiu pentru a atrage atenția asupra tuberculozei / foto

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a amplasat astăzi, în centrul municipiului Sibiu, un cort informativ cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei, pentru a crește informarea și conștientizarea publicului cu privire la tuberculoză.

Echipa medicală, coordonată de doamna dr. Lavinia Danciu, Director Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, medic pneumolog, alături de medici rezidenți și asistenți medicali din cadrul spitalului, a oferit informații utile cetățenilor despre tuberculoză – modul de transmitere, metodele de prevenție și importanța diagnosticului precoce. În cadrul acțiunii au fost distribuite aproximativ 1.200 de pliante informative și 300 de baloane roșii, simbol al luptei împotriva tuberculozei, cu sprijinul voluntarilor Crucii Roșii.

„Ne bucurăm că am fost astăzi în mijlocul comunității, pentru că informarea corectă este unul dintre cele mai importante instrumente în lupta împotriva tuberculozei. Tuberculoza este o boală care se poate vindeca, însă diagnosticul precoce și respectarea tratamentului sunt esențiale. Prin astfel de acțiuni ne dorim să încurajăm oamenii să se adreseze medicului la primele simptome și să nu ignore semnalele de alarmă”, a declarat dr. Lavinia Danciu, medic pneumolog.

La acțiune au participat și voluntarii Crucii Roșii, care au sprijinit activitatea de informare și au interacționat cu sibienii prezenți în zona centrală.

„Crucea Roșie susține întotdeauna campaniile de informare și prevenție, pentru că educația pentru sănătate salvează vieți. Ne bucuram mult sa fim alături de prietenii noștri și de partenerul nostru, Spitalul de Pnemoftiziologie Sibiu de Ziua Mondiala de Luptă Împotriva Tuberculozei. Voluntarii noștri, alături de personalul de la TBC, au distribuit pliante informative trecătorilor, cu mesaje de conștientizare privind tuberculoza și importanța prevenției dar și baloane pentru cei mai mici participanți la eveniment. Avem o foarte îndelungată și bună colaborare cu domnul manager Cristian Roman și cu întreaga sa echipă și știm că doar împreună putem ajunge să avem o comunitate mai informată și mai unită”, a declaratRaluca Morar, Director Crucea Roșie Filiala Sibiu.

Acțiunea face parte din seria de evenimente organizate de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei, marcate anual în data de 24 martie.