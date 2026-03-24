mină de magneziu în județul sibiu: se așteaptă undă verde de la bucurești

Un proiect de extracție și procesare a magneziului, amplasat în județul Sibiu și dezvoltat de compania controlată majoritar de familia Bîlteanu, așteaptă aprobarea autorităților de la București.

Compania Mineral Proiect Invest SA a obținut în 2020 licența de concesiune pentru explorarea perimetrului de roci magnezitice Valea Dobra din județul Sibiu, de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Obiectul principal de activitate al firmei este „Extracția altor minereuri metalifere neferoase”, iar familia Bîlteanu deține indirect 52,25% din capital, prin mai multe vehicule juridice.

Printre acționarii indirecți se află și Petru Ioan Văduva, CEO-ul Țiriac Holding, care este și co-președinte al Consiliului de Administrație al Mineral Proiect Invest SA.

Conducerea companiei este asigurată de Andrei Degeratu – președinte al board-ului, fost vicepreședinte la GSP Holding al lui Gabriel Comănescu, Mihai Roșu – director operațional, fost manager achiziții la Siemens, și Alexandru Solschi – director resurse minerale, fost director și consilier în ANRM.

„Autorizația de exploatare pentru proiectul MPI Magnesium este așteptată în 2026, cererea fiind deja depusă. Cariera este situată în Valea Dobra, în apropiere de Rășinari, județul Sibiu, unde zăcământul are un conținut ridicat de MgO, ce depășește 35%”, declară Mineral Proiect Invest SA.

Potrivit Profit.ro, concasarea primară se va realiza direct în carieră, fără substanțe chimice și cu zero deșeuri generate, „susținând un proces de extracție modern și responsabil cu mediul înconjurător”. Transportul minereului către nodul logistic se va face printr-un sistem cu teleferic. Resursa exploatabilă este estimată la peste 50 de milioane de tone, iar perioada de operare poate ajunge între 30 și 50 de ani.

„MPI se află într-o poziție unică pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor UE de reducere a dependenței de China, conform Regulamentului european de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice (Critical Raw Materials Act – CRMA), emis în 2023 la Bruxelles, în care magneziul este menționat ca materie primă strategică”, mai spun reprezentanții companiei.

Totodată, un alt proiect de extracție și procesare a magneziului din România, situat la Budureasa, județul Bihor, a fost selectat de Comisia Europeană pentru a fi inclus pe lista proiectelor strategice pentru aprovizionarea cu materii prime critice a Europei, alături de alte 46 de proiecte europene și alte două din România, fiind astfel eligibil pentru finanțare și alte forme de sprijin din partea UE, conform legislației CRMA.