o bandă celebră de hoți români din bancomate, anihilată în anglia cu ajutorul ai-ului

Pe scurt: Poliția britanică a folosit AI pentru a sparge o rețea de hoți români de bancomate, descoperind inclusiv o piscină cu mesaj obscen la adresa poliției. Descoperă cum tehnologia a făcut diferența în anchetă.

O rețea de criminalitate organizată formată din cetățeni români a fost destructurată în Marea Britanie, după ce poliția din comitatul Bedfordshire a folosit un software avansat de inteligență artificială pentru a analiza date din surse multiple.

Potrivit adevarul.ro, anchetatorii au reușit să identifice membrii grupării și modul lor de operare prin corelarea imaginilor de supraveghere, a datelor telefonice, a înregistrărilor de apeluri și a documentelor analizate digital.

Conform publicației The Observer, banda a acționat pe timp de noapte în 51 de locații, reușind să sustragă aproximativ 700.000 de lire sterline. În urma investigațiilor, nouă persoane au fost puse sub acuzare, iar probele strânse au fost atât de solide încât toți inculpații și-au recunoscut vinovăția. Aceștia au primit pedepse însumând peste 20 de ani de închisoare.

Instrumentul de analiză digitală a permis polițiștilor să proceseze rapid mii de mesaje, apeluri și înregistrări, inclusiv să traducă automat conversațiile purtate în limba română, chiar și pe cele care conțineau argou.

Autoritățile au subliniat că, fără această tehnologie, ancheta ar fi durat mult mai mult și ar fi necesitat resurse suplimentare. „Fără acest tip de instrumente, nu sunt sigur că am fi reușit să formulăm acuzații împotriva tuturor suspecților”, a declarat șeful poliției din Bedfordshire, citat de The Observer.

Percheziții în România: piscină cu mesaj obscen și bunuri de lux confiscate

În timpul investigațiilor desfășurate și pe teritoriul României, polițiștii britanici au descoperit o proprietate puternic securizată, unde au identificat mai multe elemente neobișnuite, printre care o piscină pe fundul căreia era inscripționat un mesaj obscen la adresa poliției. De asemenea, au fost confiscate autoturisme de mare valoare și alte bunuri de lux, potrivit sursei citate.

Acest caz evidențiază modul în care tehnologia de ultimă generație poate schimba radical anchetele de criminalitate organizată, oferind autorităților instrumente eficiente pentru a combate rețelele transfrontaliere.

Șase cetățeni români, membri ai unei rețele criminale extrem de bine organizate, cunoscută sub numele „F*** The Police”, au fost condamnați în Marea Britanie după ce au sustras sute de mii de lire sterline din bancomate, folosind echipamente sofisticate și metode avansate de fraudă.

Banda criminală care a furat 700.000 de lire din bancomate

Între februarie și decembrie 2024, grupul de crimă organizată, cu sediul în România și operațiuni în Luton, Anglia, a efectuat raiduri nocturne asupra bancomatelor din 51 de locații. În total, au fost realizate 3.300 de tranzacții frauduloase, cu pierderi estimate la 700.000 de lire sterline. Membrii grupării foloseau paznici pentru supravegherea zonelor și dispozitive digitale pentru retrageri ilegale.

Unitatea Regională pentru Criminalitate Organizată (ROCU) a comunicat că ancheta a descoperit plăci de circuite programate special pentru a ocoli sistemele de securitate ale bancomatelor și un bancomat achiziționat din China, indicând dezvoltarea de tehnologii pentru viitoare infracțiuni.

Suspecții reținuți în aeroportul din Luton, în decembrie 2024

În decembrie 2024, cinci suspecți au fost arestați la aeroportul Luton, în timp ce încercau să părăsească Regatul Unit. Alți membri ai grupului au fost prinși în raiduri în Luton și Norfolk.

Cine sunt cei șase români condamnați

Răzvan Verde , 31 de ani, fără domiciliu stabil – 4 ani și 4 luni de închisoare, implicat în recrutarea de noi membri și fraude de aproximativ 300.000 de lire.

, 31 de ani, fără domiciliu stabil – 4 ani și 4 luni de închisoare, implicat în recrutarea de noi membri și fraude de aproximativ 300.000 de lire. Gabriel Rosu , 33 de ani, din Tavistock Street, Luton – 3 ani și jumătate de închisoare, rol-cheie în organizarea operațiunilor.

, 33 de ani, din Tavistock Street, Luton – 3 ani și jumătate de închisoare, rol-cheie în organizarea operațiunilor. Constantin Boghiu , 25 de ani, din Kimpton Road, Luton – 3 ani și 3 luni de închisoare, implicat în fraude de 130.000 de lire.

, 25 de ani, din Kimpton Road, Luton – 3 ani și 3 luni de închisoare, implicat în fraude de 130.000 de lire. Marius Chifan , 33 de ani, din St. Catherines Avenue, Luton – 3 ani de închisoare, implicat în conturi și planificarea grupului.

, 33 de ani, din St. Catherines Avenue, Luton – 3 ani de închisoare, implicat în conturi și planificarea grupului. Alexandru Militaru , 25 de ani, din Watton, Thetford – 2 ani și 5 luni de închisoare, implicat în fraude de aproape 100.000 de lire.

, 25 de ani, din Watton, Thetford – 2 ani și 5 luni de închisoare, implicat în fraude de aproape 100.000 de lire. Christian Cimpoesu, 28 de ani, fără domiciliu stabil – 1 an și jumătate de închisoare, implicat în 10 incidente la bancomate.

Alți trei membri ai grupării urmează să fie condamnați

Alți trei suspecți vor fi judecați în audierile din decembrie și ianuarie și riscă deportarea după executarea pedepselor.