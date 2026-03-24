o companie aerieană importantă schimbă regulile confortului la zbor: scaune mai ușoare și spațiu în plus

Pe scurt: EasyJet anunță schimbări majore pentru flota sa: din 2028, noile avioane vor avea scaune Kestrel, mai ușoare și mai confortabile, ce aduc beneficii atât pasagerilor, cât și mediului.

EasyJet face un pas important spre modernizarea flotei sale, anunțând că din 2028 va instala scaune ultra-ușoare Kestrel pe toate aeronavele noi Airbus A320neo și A321neo. Potrivit Mediafax, această schimbare vizează 237 de avioane comandate, marcând o premieră în industria aviatică europeană.

Noile scaune Kestrel aduc mai mult spațiu și eficiență

Scaunele Kestrel, produse de compania britanică Mirus Aircraft Seating, sunt cu peste 20% mai ușoare decât modelele actuale, fiind considerate cele mai ușoare scaune de avion de pe piață. Pentru aeronavele mai mari din flota EasyJet, reducerea greutății ajunge la 500 kg per avion, ceea ce se traduce printr-o economie anuală de combustibil de peste 12.936 de tone și o scădere a emisiilor de CO2 cu peste 40.513 tone pe an.

Designul ergonomic al noilor scaune a fost conceput special pentru zboruri pe distanțe scurte și medii, oferind pasagerilor un spațiu suplimentar pentru picioare de până la cinci centimetri față de modelele actuale. Structura inovatoare asigură o libertate de mișcare mai mare și un confort sporit pe durata călătoriei, aspecte esențiale pentru experiența la bord.

Durabilitate crescută și sustenabilitate pentru viitor

Un alt avantaj major al scaunelor Kestrel este durabilitatea crescută, acestea fiind proiectate să reziste mai mult decât scaunele folosite în prezent. În plus, scaunele sunt reciclabile în proporție de aproximativ 98%, contribuind la obiectivele de sustenabilitate ale companiei și la reducerea impactului asupra mediului.

EasyJet va fi prima companie aeriană care va implementa aceste scaune inovatoare, consolidându-și astfel poziția pe piața zborurilor low-cost cu o flotă mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul.