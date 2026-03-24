păcănelele nu dispar din sibiu: primăria vrea doar să le mute de lângă școli și din centru

Primăria nu intenționează să interzică păcănelele în municipiul Sibiu, ci să le reglementeze. Noul regulament pus în dezbatere publică propune ca sălile de jocuri de noroc să existe doar în anumite zone, în special pe marile bulevarde și artere principale, dar nu în centru și lângă școli.

Administrația locală a pus recent în dezbatere publică un proiect de hotărâre care vizează reorganizarea pieței jocurilor de noroc, fără a recurge însă la măsura interzicerii totale solicitată de o parte a societății civile. Documentul aflat în consultare propune un set de reguli stricte de amplasare, prin care sălile ar urma să își poată desfășura activitatea doar în anumite zone. Ele nu vor mai fi prezente în centrul orașului și nici în zonele sensibile din punct de vedere social. În timp ce municipalitatea invocă motive economice pentru această abordare moderată, mulți sibieni cer măsuri mai drastice, inclusiv eliminarea completă a păcănelelor din oraș.

Câte săli de jocuri de noroc sunt în Sibiu

Datele incluse în fundamentarea noului regulament conturează un tablou îngrijorător al prezenței jocurilor de noroc în municipiul Sibiu. În prezent funcționează un număr total de 111 săli de jocuri.

Densitatea punctelor de joc, răspândite în toate cartierele din oraș, este, deci, foarte ridicată.

Harta păcănelelor în Sibiu: unde dispar și unde rămân

Conform proiectului de hotărâre publicat pe site-ul Primăriei Sibiu, reglementarea propune o delimitare clară a spațiilor în care jocurile de noroc pot funcționa.

Aceste activități vor fi complet interzise în Centrul Istoric al Sibiului (delimitat de strada Andrei Șaguna – Bulevardul Corneliu Coposu – strada Constituției – strada Nicolae Teclu – strada Zidului – strada Rimschi Korsakov – strada Valea Mare – strada Croitorilor – strada Pânzarilor – Aleea Filozofilor – strada Andrei Șaguna), în perimetrul străzilor adiacente celor de mai sus, în zone de case, în incinta școlilor și campusurilor, așezămintelor de cultură, artă sănătate, cu caracter social și în incinta bisericilor, în proximitatea școlilor, liceelor, universităților, la o distanță de minim 100 de metri față de acestea, în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului (intrări de imobile, pasaje pietonale, stații de autobuz) și la parterul locuințelor colective dacă accesul se face prin spații comune locatarilor.

Sălile de jocuri de noroc vor fi mutate pe marile artere și bulevarde din Sibiu în mai toate cartierele din oraș.

„Este permisă organizarea jocurilor de noroc tradiționale, indiferent de tipul acestora, pe următoarele bulevarde sau artere: Bulevardul Mihai Viteazu, Bulevardul Corneliu Coposu, strada Ștefan cel Mare (în zona delimitată de strada Cantonului până la limita teritorială a Municipiului Sibiu), Bulevardul General Vasile Milea (la parterul blocurilor construite înainte de anul 1989, tronsonul cuprins între Calea Dumbrăvii și str. Revoluției), strada Lungă (tronsonul cuprins între str. Țiglari și str. Rusciorului), Calea Dumbrăvii (tronsonul cuprins între str. Lomonosov și Bulevardul General Vasile Milea), strada Semaforului, Calea Cisnădiei (în sectorul cuprins între strada Rahovei și strada Siretului), Șoseaua Alba lulia (sectorul cuprins între strada Turismului și strada Salzburg), strada Gorjului (în tronsonul cuprins între strada Maramureșului și strada Bihorului), strada Bihorului (în sectorul cuprins între strada Doljului și strada Gorjului), zona Piața Unirii, în zona delimitată de străzile Herman Oberth – Bulevardul Corneliu Coposu, strada Poiana (în sectorul cuprins între strada Ludoș și strada Valea Aurie) și strada Ludoș (în sectorul cuprins între strada Poiana și strada Fântânele)”, se arată în regulamentul pus în dezbatere.

Sălile de jocuri vor putea funcționa în continuare și în mall-uri, dar vor trebui să aibă acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activități și să poată restricționa total accesul minorilor.

Reguli pentru fațade și taxe la bugetul local

Regulamentul impune operatorilor de jocuri de noroc și un set de obligații stricte menite să reducă impactul vizual al acestor locații asupra spațiului public. Astfel, conform documentului, sălile de jocuri vor fi obligate să adopte un aspect exterior „sobru”, fiind strict interzisă utilizarea ecranelor luminoase, a panourilor cu LED-uri care afișează jackpot-uri mobile sau a oricărei forme de publicitate agresivă pe fațadă care ar putea atrage atenția trecătorilor, în special a minorilor. Mai mult, geamurile locațiilor trebuie să fie complet opace sau acoperite cu folie, astfel încât nicio activitate din interior sau lumina specifică aparatelor să nu fie vizibilă din stradă.

„Identificarea spațiului este permisă exclusiv prin afișarea denumirii operatorului economic, în formă neutră, fără utilizarea de simboluri, elemente grafice, efecte luminoase, culori sau stiluri vizuale care pot sugera sau promova activitatea de jocuri de noroc”, se mai arată în regulament.

Operatorii de jocuri de noroc vor putea obține o autorizație de funcționare eliberată de Primăria Sibiu doar dacă dețin licență de organizate a jocurilor de noroc eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Cuantumul taxei locale anuale pentru obținerea acestei autorizații de funcționare va fi stabilit astfel: pentru agențiile loto unde nu se desfășoară jocuri de noroc de tip slot-machine taxa va fi 500 lei/mp/an, iar pentru celelalte spații cu jocuri de noroc tradiționale, taxa va fi 2.000 lei/mp/an.

Primăria spune că, din taxele încasate, Consiliul Local ar putea stabili ca un procent de 50% să fie alocat către programe specializate pentru persoanele afectate de dependența de jocuri de noroc sau programe sportive în colaborare cu psihologi sau alte asociații de specialitate.

De ce refuză Primăria interdicția totală a păcănelelor

Deși există presiune publică pentru o interdicție totală, municipalitatea aduce o serie de argumente în favoarea reglementării în locul eliminării. De curând, primarul Astrid Fodor menționa că nu este de acord cu interzicerea, ci doar cu reglementarea. (DETALII AICI).

Administrația susține că jocurile de noroc reprezintă o activitate economică legală și invocă protejarea locurilor de muncă din acest sector, unde activează aproximativ 1.000 de angajați sibieni. Un alt argument este cel al „activității mascate”, administrația considerând că o interdicție totală nu ar opri fenomenul, ci l-ar împinge spre clandestinitate, unde controlul autorităților asupra minorilor și a modului de joc ar fi imposibil de exercitat.

„Reglementarea acestui domeniu contribuie, pe de o parte, la creșterea gradului de control și supraveghere, în special în ceea ce privește prevenirea accesului minorilor, protecția consumatorilor și combaterea activităților ilegale. Pe de altă parte, este necesar a fi avut în vedere riscul migrării activităților de jocuri de noroc spre mediul online, în cazul unor restricții excesive la nivel local. (…) Acest fenomen poate conduce la creșterea riscurilor asociate consumului necontrolat, inclusiv în rândul persoanelor vulnerabile, precum și la diminuarea veniturilor colectate. (…) Acest sector asigură, în mod direct, un număr estimat de aproximativ 1.000 de locuri de muncă, la care se adaugă un număr considerabil de locuri de muncă indirecte, aferente industriilor conexe”, se arată în regulament.

USR și AUR au cerut interzicerea totală

Proiectul Primăriei este contestat de opoziția din Consiliul Local, care consideră măsurile propuse drept „praf în ochi”. Diana Mureșan, consilier local USR, a depus deja un proiect alternativ care cere interzicerea completă a jocurilor de noroc în oraș, argumentând că beneficiile financiare sunt nesemnificative în comparație cu dramele sociale provocate de dependență. De asemenea, consilierul AUR Constantin Dincă a propus un proiect similar, care cere interzicerea jocurilor de noroc. (Vezi AICI proiectele)

În paralel, a fost inițiată și o petiție, denumită „Fără jocuri de noroc în Municipiul Sibiu”, care a adunat aproape 3.500 de semnături. (DETALII AICI)

Ce vor sibienii: părerile sunt împărțite

Odată cu apariția regulamentului pus în dezbatere de municipalitate, sibienii și-au făcut vocea auzită, inclusiv în comentarii, pe Facebook, la Ora de Sibiu. Sute de persoane cer să fie interzise jocurile de noroc.

O sibiancă, care spune că a lucrat ani de zile în industria jocurilor de noroc, spune că „păcănelele nu sunt un motor economic, ci o problemă socială ambalată frumos ca formă de divertisment”.

„Sunt contra păcănelelor pentru că nu sunt o industrie care creează valoare reală, ci una care profită direct de slăbiciunile oamenilor. Nu produc nimic, nu dezvoltă societatea, doar mută bani, de cele mai multe ori de la oameni vulnerabili către companii. (…) Vedem săli la fiecare colț, reclame agresive peste tot și acces foarte ușor. Da, statul încasează taxe, dar realitatea e că: mulți bani ies din economie, crește numărul persoanelor dependente, apar costuri sociale enorme (datorii, depresie, familii distruse). Comparativ cu alte țări europene, România este mult mai permisivă. Unele state limitează drastic industria sau o controlează strict tocmai pentru a reduce impactul negativ. Pe scurt, păcănelele nu sunt un motor economic, ci mai degrabă o problemă socială ambalată frumos ca divertisment. Iar faptul că alte țări le interzic sau le controlează sever spune destul de clar cât de “benefice” sunt în realitate. Așadar, atât online, cât și fizic restricționate, pentru o dezvoltare sănătoasă a societății și economiei. P.S.: Îmi spun părerea din postura de fost angajat al acestei industrii, timp de mai mulți ani”, a spus sibianca.

„Închise și afară din oraș! Ruinează familii și tineri… Sunt mai rău ca drogurile și alcoolul”, este părerea altui sibian.

„Să fie eliminate. Pe un bulevard să fie atât de multe, tot a doua ușă sunt jocuri. Spațiile ar putea fi ocupate cu articole care ar interesa populația, nu jocuri de noroc. Suntem cumva în Las Vegas?”, a comentat altă persoană.

„Cele mai bune spații comerciale din Sibiu sunt ocupate cu astfel de săli. Există o grămadă de alte afaceri care ar putea aduce mai mulți bani la buget în spațiile acestea. Sălile de jocuri, afară din oraș”, a spus un alt sibian.

Pe de altă parte, existe și alte zeci de voci care cer să fie reglementate, și nu interzise, considerând că problemele nu se vor rezolva cu o măsură atât de drastică. „Interzicerea nu rezolvă problema dependenței, jucătorii se mută în online sau la negru unde nu mai poți controla nimic. Reglementarea este o soluție echilibrată care poate fi benefică pentru comunitate”, a spus un sibian.

„Prevenția nu înseamnă distrugere economică, ci reglementare inteligentă. Închiderea sălilor de jocuri nu elimină problema, ci o mută în online sau în zona necontrolată, unde statul nu mai încasează taxe și nu mai poate proteja pe nimeni. În schimb, mii de angajați își pot pierde locurile de muncă, iar familii întregi pot ajunge în imposibilitatea de a-și plăti ratele și cheltuielile de zi cu zi. Soluția nu este interzicerea, ci controlul strict”, a precizat altă persoană.

Proiectul privind reglementarea jocurilor de noroc la nivelul municipiului Sibiu se află în dezbatere publică până în 2 aprilie. Sibienii pot depune în scris, până la această dată, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare. Acestea pot fi depuse la adresa de e-mail: pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.