poliția ia la verificat pietonii: acțiuni în tot județul sibiu

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu desfășoară, în perioada 23-29 martie, o serie de acțiuni la nivelul întregului județ, care vizează creșterea siguranței rutiere, cu accent pe respectarea regulilor de circulație de către pietoni.
Demersurile au ca obiectiv principal prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii, dar și responsabilizarea acestora în privința riscurilor generate de nerespectarea normelor de circulație.
În cadrul acțiunilor, polițiștii vor monitoriza cu prioritate zonele cu risc accidentogen ridicat. Activitățile includ atât controale în trafic, cât și acțiuni preventive, menite să reducă numărul evenimentelor rutiere.
Totodată, vor fi organizate sesiuni de educație rutieră, în cadrul cărora cetățenii vor primi recomandări și materiale informative privind adoptarea unui comportament responsabil în trafic.
Reprezentanții IPJ Sibiu transmit că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive pot contribui semnificativ la reducerea riscului de accidente.
Pietonilor li se recomandă să se asigure temeinic înainte de traversare, să utilizeze doar locurile special amenajate și să evite folosirea telefonului mobil sau a căștilor în timpul traversării, pentru a preveni implicarea în evenimente nedorite.
