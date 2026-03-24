program special de paște în liga 1: meciul fc hermannstadt – farul deschide etapa

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a 4-a din play-off și play-out, rundă care se va disputa în weekendul de Paște. FC Hermannstadt va deschide etapa, urmând să joace vineri, 10 aprilie, de la ora 19:00, pe teren propriu, împotriva formației Farul Constanța.

Partida de la Sibiu este singura programată în prima zi a etapei și contează pentru play-out, fiind un duel important în lupta pentru clasament.

Runda continuă sâmbătă, 11 aprilie, cu alte două meciuri din play-out: UTA Arad – FC Botoșani (17:15) și FCSB – Oțelul Galați (20:00).

Duminică, în prima zi de Paște, se va disputa meciul Unirea Slobozia – Petrolul (18:00), iar seara este programat primul duel din play-off, între CFR Cluj și Dinamo, de la ora 21:00.

Etapa se încheie luni, în a doua zi de Paște, cu trei partide: Metaloglobus – Csikszereda (15:30), Rapid – FC Argeș (18:30) și U Cluj – Universitatea Craiova (21:30).