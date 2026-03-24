program special la filarmonica sibiu: de la mari compozitori la muzică pentru bebeluși

Două zile, două experiențe muzicale la Filarmonica de Stat Sibiu: un concert simfonic cu lucrări de Mozart, Chopin și Bizet și o întâlnire specială pentru cei mai mici spectatori.

La finalul lunii martie, Sala Thalia va găzdui atât eleganța muzicii clasice, cât și o primă explorare a sunetelor pentru copiii din primii ani de viață.

Joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, publicul este așteptat la un concert simfonic ce reunește unele dintre cele mai îndrăgite lucrări ale repertoriului clasic, într-un program care include Uvertura operei La Clemenza di Tito, Concertul pentru pian și orchestră nr. 1 în mi minor, op. 11 și Simfonia în Do major.

Dirijorul Victor Dumănescu revine la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu, aducând experiența unei cariere consolidate atât în repertoriul de operă, cât și în cel simfonic. Profesor universitar la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a colaborat cu importante instituții muzicale din țară și din străinătate, fiind apreciat pentru claritatea viziunii artistice și echilibrul construcției muzicale.

Solista serii este Inya Cutova, una dintre cele mai promițătoare pianiste ale noii generații. Laureată a unor competiții importante, printre care Concursul Internațional de Pian „Carl Filtsch” 2025 și finalistă a Concursului Internațional „George Enescu”, tânăra artistă s-a remarcat prin maturitatea discursului muzical și siguranța prezenței scenice.

Vineri, 27 martie 2026, de la ora 10:00, Filarmonica de Stat Sibiu îi invită pe cei mai tineri ascultători la Sala Thalia, la concertul educativ Simfonia Bebemol. Evenimentul se adresează bebelușilor, copiilor mici și viitoarelor mămici, oferind un prim contact cu muzica clasică într-un cadru calm și prietenos. Sub conducerea aceluiași dirijor, Victor Dumănescu, orchestra va interpreta Simfonia în Do major de Georges Bizet, o lucrare accesibilă și expresivă, ale cărei teme clare și ritmuri dinamice captează ușor atenția celor mici. Concertul face parte din seria Simfoniilor Bebemol, inițiativă care încurajează apropierea copiilor de muzică încă din primii ani de viață.

În ultima săptămână a campaniei „O floare pentru Thalia”, publicul poate veni la concert cu o floare în ghiveci sau un butaș, contribuind astfel la înfrumusețarea spațiului exterior al Filarmonicii.

Biletele sunt disponibile online și la casa de bilete a filarmonicii.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.