raluca turcan este pentru ruperea coaliției de guvernare: „este deja mai mult decât penibil ce face psd”

Pe scurt: Tensiunile din coaliția de guvernare ating un nou nivel, după ce Raluca Turcan critică dur PSD și avertizează că PNL ar putea rupe alianța. Vezi ce reproșuri aduce și ce riscuri invocă pentru România.

Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, a transmis marți, 24 martie, că liberalii nu vor mai rămâne în coaliția de guvernare dacă PSD va provoca o criză politică.

Anunțul a fost făcut după ședința conducerii PNL din seara de luni, 23 martie, unde, potrivit postării sale pe Facebook, s-a discutat deschis despre starea actuală a coaliției.

Turcan a precizat că rezoluția adoptată de PNL prevede clar: „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”. Ea a acuzat PSD că, în loc să se concentreze pe consolidarea economiei și gestionarea prețurilor la combustibili, preferă să tensioneze relațiile din guvern și să refuze dialogul cu lideri liberali precum Ilie Bolojan.

„Este deja mai mult decât penibil ce face PSD: avem de consolidat economia, ei vor să arunce Guvernul în aer, avem de gestionat prețurile la combustibili, ei efectiv nu mai pot sta la aceeași masă cu Ilie Bolojan”, a declarat Turcan.

Vicepreședinta PNL a subliniat că agenda reală a oamenilor este legată de prețuri și locuri de muncă, nu de crize politice, așa cum ar urmări PSD. Ea a acuzat social-democrații că au încălcat repetat protocolul coaliției, au sabotat decizii importante și au pus interesul politic deasupra celui public.

„Când unul trage la căruță și altul trage frâna, nu ajungi departe. PSD a încălcat în mod repetat protocolul, a sabotat decizii și a pus interesul politic înaintea celui public. Și atunci, firesc, trebuie să ne întrebăm: de ce PSD nu mai vrea să meargă în această formulă și doar mimează guvernarea?”, a mai spus Turcan.

Raluca Turcan a criticat și strategia politică a PSD din 2024, considerând-o un catalizator al unui „dezastru politic” care ar fi putut afecta grav România. Ea a avertizat că repetarea acestei strategii în 2026 nu poate fi o soluție pentru redresarea partidului.

„Repetarea la indigo a erorilor din 2024 nu are cum să fie soluția pentru redresarea PSD. Constatăm că PSD nu vrea să învețe nimic din erorile politice recente. Oare chiar nu realizează PSD că strategia strâmbă aleasă în 2024 a reprezentat principalul catalizator al dezastrului politic care putea să nenorocească iremediabil România? De ce ar vrea să repete aceeași strategie în 2026?”, a întrebat retoric Turcan.

Declarațiile Ralucăi Turcan vin într-un moment de tensiune crescută în coaliția de guvernare, cu riscul ca stabilitatea guvernului să fie pusă în pericol dacă divergențele dintre PNL și PSD nu sunt depășite.