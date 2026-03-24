record de public în sălile de cinema din romania în 2025

Pe scurt: Românii merg tot mai des la cinema, iar încasările din 2025 au depășit cu mult nivelul de dinainte de pandemie. Descoperă ce factori au influențat această creștere spectaculoasă.

Românii au cheltuit în 2025 aproximativ 63 de milioane de euro la cinematograf, marcând un record absolut pentru acest sector după perioada pandemiei.

Potrivit unei analize citate de AGERPRES, veniturile din cinematografe au crescut cu 16% față de 2024 (calculat la valori exprimate în dolari) și cu aproximativ 10% peste media anilor de dinaintea pandemiei COVID-19.

Creșterea spectaculoasă a încasărilor vine într-un context economic dificil, în care consumatorii români au redus cheltuielile pentru bunuri, dar au ales să investească mai mult în experiențe și divertisment. Astfel, cinematografele au devenit una dintre puținele industrii de consum care au reușit să depășească nivelul de dinainte de criza sanitară.

Analiza arată că această evoluție pozitivă contrastează cu tendința generală de reducere a cheltuielilor pentru bunuri, pe fondul presiunilor economice resimțite de populație. În ciuda inflației și a creșterii costurilor de trai, românii au continuat să meargă la film, ceea ce a dus la o creștere a veniturilor pentru operatorii de cinema.

În perioada pre-pandemică, media anuală a încasărilor din cinematografe era semnificativ mai mică, iar revenirea rapidă a publicului în sălile de cinema a surprins chiar și operatorii din industrie. Aceștia au remarcat că, după ridicarea restricțiilor, interesul pentru filmele noi și pentru experiența de vizionare pe marele ecran a crescut constant.

Specialiștii din domeniu consideră că această tendință ar putea continua și în anii următori, mai ales dacă oferta de filme rămâne diversificată și atractivă. De asemenea, investițiile în tehnologie și confortul sălilor de cinema au contribuit la atragerea unui număr tot mai mare de spectatori.

Creșterea veniturilor din cinematografe este cu atât mai remarcabilă cu cât alte sectoare de consum au raportat scăderi sau stagnări, pe fondul incertitudinilor economice. În acest context, industria cinematografică din România demonstrează o reziliență notabilă și un potențial de creștere pe termen mediu.