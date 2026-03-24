s-a lansat aplicația „inspectorul balastierelor”: puteți raporta exploatările ilegale

Pe scurt: O nouă hartă online arată toate balastierele autorizate sau ilegale din România. Oricine poate verifica rapid dacă o exploatare are avize și poate sesiza nereguli direct autorităților.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat marți, 24 martie 2026, platforma „Inspectorul balastierelor”, o hartă digitală care centralizează toate avizele existente pentru exploatările de balast din România.

Potrivit Agerpres, ministrul Diana Buzoianu a prezentat noul instrument în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că acesta va fi accesibil tuturor cetățenilor, pentru a combate fenomenul exploatărilor ilegale care au afectat comunități întregi.

„Balastierele sunt un fenomen care a fost ascuns destul de mult în ultimii ani, deși în spatele lor s-au întâmplat foarte multe ilegalități. Știm deja cazuri absolut îngrijorătoare, în care comunități au rămas fără apă din cauza balastierelor ilegale. Am avut, din păcate, inclusiv tragedii cu copii care au murit în balastiere, în iazuri piscicole care nu au respectat toate normele. Avem inclusiv infrastructură de poduri avariată de balastiere ilegale sau cu avize de mediu nerespectate”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul a precizat că, în prezent, există 6.216 perimetre autorizate în ultimii cinci ani, dintre care 1.849 sunt active. Toate aceste autorizații pot fi verificate de orice persoană interesată, direct pe hartă. Platforma permite localizarea exactă a utilizatorului și verificarea dacă zona respectivă este acoperită de un perimetru autorizat pentru exploatare de agregate. Dacă nu există un astfel de perimetru, exploatarea este considerată ilegală.

„Transformăm verificările ascunse sub preș într-un instrument transparent pentru orice român interesat să vadă realitatea”, a subliniat ministrul.

Aplicația permite și vizualizarea avizelor expirate, astfel încât utilizatorii pot afla dacă într-o anumită zonă a existat o exploatare legală în trecut, dar cu autorizație expirată.

Buzoianu a încurajat cetățenii să folosească platforma pentru a sesiza autorităților orice balastieră ilegală identificată:

„Încurajăm absolut toți românii să depună sesizări atunci când găsesc, cu acest instrument, zone exploatate ilegal. Sesizările pot fi făcute la ANAR și la minister. Sunt convinsă că acest instrument va scoate la suprafață un fenomen infracțional grav la nivel național.”

Aplicație suplimentară pentru trasabilitatea agregatelor, lansată peste trei luni

Ministrul Mediului a anunțat că, peste trei luni, va fi lansată o aplicație suplimentară care va urmări trasabilitatea și întregul proces de exploatare a agregatelor. Aceasta va corela datele din avize cu ceea ce se pune efectiv pe piață, pentru ca verificările și sancțiunile să fie mai eficiente.

„Vom preveni cazuri grave în care exploatarea ilegală a balastierelor a dus la tragedii în România”, a spus Buzoianu.

Odată cu lansarea acestei aplicații, dispeceratul ministerului va fi conectat direct, iar sesizările vor putea fi făcute telefonic, direct din aplicație. Până atunci, sesizările pot fi trimise pe email la adresele standard ale ministerului sau ANAR, urmând ca inspectorii să fie trimiși pe teren pentru verificări.

Prin această inițiativă, Ministerul Mediului își propune să aducă transparență și control public într-un sector marcat de ilegalități și riscuri pentru comunități și infrastructură.