s-a refăcut parapetul pe autostrada sibiu - sebeș, în zona în care a murit un om zilele trecute / foto

Acum două zile, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, în dreptul localității Cristian, a avut loc un accident rutier mortal în care un bărbat și-a pierdut viața după ce autoturismul condus de acesta a intrat în parapetul median.

În urma impactului, autoritățile au restricționat temporar traficul pe banda a doua, în ambele sensuri, pentru gestionarea intervenției și înlăturarea urmărilor accidentului, circulația revenind treptat la normal pe parcursul dimineții de duminică.

După producerea tragediei, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au decis refacerea și consolidarea parapetului deteriorat, ca măsură de siguranță rutieră, pentru prevenirea unor incidente similare.