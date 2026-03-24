schimbări majore la rezidențiat: posturile vor fi stabilite în funcție de nevoile reale, nu „din pix”

Pe scurt: Alexandru Rogobete susține că posturile de Rezidențiat au fost stabilite arbitrar, fără o analiză a pensionărilor viitoare. Ministrul anunță schimbări majore în modul de alocare a locurilor, bazate pe date reale din spitale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți, 24 martie, că în ultimii ani posturile și locurile scoase la concursul de Rezidențiat au fost stabilite arbitrar, fără o estimare clară a nevoilor reale din sistemul medical.

Potrivit ministrului, nu s-a ținut cont de numărul medicilor care urmează să iasă la pensie pe fiecare specialitate și nici de datele demografice esențiale pentru planificarea resurselor umane.

„S-au scos posturile și locurile din pix, fără o estimare clară, fără să știm câți doctori vor ieși la pensie, fără să știm câți medici vor ieși la pensie în următorii cinci ani pe fiecare specialitate, fără să ținem cont de aceste date demografice absolut esențiale atunci când scoți de fapt niște locuri la concurs la Rezidențiat. Ele au fost scoase la concurs în funcție de cum sugerau universitățile, dar realitatea din sistem, demografia sistemului nu au fost luate în calcul”, a declarat Rogobete, citat de Agerpres.

Ministrul a făcut aceste precizări în cadrul evenimentului Healthcare Forum 2026 – „Adevărul despre Sănătatea României”, organizat de publicația „Adevărul”. El a subliniat că, până acum, universitățile de medicină au avut un rol decisiv în stabilirea numărului de locuri, fără ca autoritățile să coreleze aceste cifre cu necesarul real din spitale.

Rogobete a anunțat că, începând cu acest an, Ministerul Sănătății deține date detaliate despre grupele de vârstă ale medicilor din fiecare spital și despre câți specialiști urmează să se pensioneze în următorii cinci ani, pe fiecare specialitate. „Anul acesta știm în fiecare spital grupele de vârstă, câți vor ieși la pensie în următorii cinci ani pe fiecare specialitate și la Rezidențiat vom scoate numărul de locuri și posturi în funcție de această demografie”, a precizat ministrul.

Totodată, Rogobete a avertizat că discrepanțele din sistem nu vor putea fi corectate peste noapte, estimând că va fi nevoie de încă 5-6 ani pentru a ajunge la un echilibru între nevoile reale și numărul de posturi scoase la concurs. „Discrepanța nu se va opri peste noapte și se va reuși probabil în următorii 5-6 ani să se ajungă la un echilibru”, a mai spus ministrul Sănătății.