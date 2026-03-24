se dă ora înainte: cum vor circula trenurile în noaptea de sâmbătă spre duminică

Pe scurt: Află ce se întâmplă cu trenurile în noaptea schimbării orei și cum sunt gestionate cursele internaționale și cele de noapte. Detalii utile pentru călători și surse de informare actualizate.

CFR Călători a anunțat marți, 24 martie 2026, că mersul trenurilor nu va fi modificat cu ocazia trecerii la ora de vară, programată pentru noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 martie 2026.

Potrivit Mediafax, orarul actual rămâne valabil, iar trenurile vor circula după ora de iarnă până la momentul schimbării oficiale a orei.

În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, la ora 03:00, ceasurile se vor da înainte la ora 04:00, marcând astfel trecerea la ora de vară. După această oră, trenurile vor pleca la orele prevăzute în mersul de tren în vigoare, dar respectând noua oră oficială de vară.

Trenurile de noapte care se află în circulație după ora 03:00 își vor continua traseul până la destinație. În situația în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare în intervalul 04:00 – 05:00 (ora de vară), plecarea se va face în ordinea rangului trenurilor.

În ceea ce privește curse internaționale, duminică, 29 martie 2026, între stațiile de frontieră, trenurile vor circula conform graficelor din mersul de tren în vigoare, fără modificări suplimentare.

CFR Călători recomandă pasagerilor să se informeze despre circulația trenurilor la numerele de telefon publicate pe site-ul companiei, precum și pe cfr.ro, unde sunt disponibile tabele de informare actualizate în timp real pentru stațiile București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța. Informații suplimentare pot fi găsite și pe portalul cfrcalatori.ro, la secțiunea de trafic intern, sau direct la personalul CFR din stații.