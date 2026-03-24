senatul a aprobat ordonanța pentru relansarea economică prin investiții și parteneriate public-privat

Pe scurt: Guvernul mizează pe investiții și parteneriate public-privat pentru a impulsiona economia, însă opoziția contestă măsurile propuse. Ordonanța merge acum la Camera Deputaților pentru votul final.

Senatul României a aprobat luni, 23 martie 2026, ordonanța de urgență a Guvernului care are ca scop relansarea economică prin stimularea investițiilor, acordarea de ajutoare de stat și modificări fiscale, precum și crearea unui cadru favorabil proiectelor de parteneriat public-privat. Potrivit Rador, documentul a fost susținut de partidele din coaliția de guvernare, în timp ce opoziția a criticat inițiativa.

Senatul a fost prima cameră sesizată în acest proces legislativ, iar ordonanța urmează să fie dezbătută și votată în Camera Deputaților, care va avea rol decizional. Proiectul prevede măsuri pentru atragerea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri, dar și ajustări fiscale menite să creeze un cadru mai atractiv pentru dezvoltarea proiectelor în regim de parteneriat public-privat.

Dezbaterile din plen au evidențiat diferențele de viziune dintre coaliția de guvernare și opoziție, care a criticat atât oportunitatea, cât și conținutul ordonanței. În ciuda acestor obiecții, majoritatea senatorilor au votat pentru adoptarea actului normativ, considerând că măsurile propuse sunt esențiale pentru relansarea economică.