sibieni pregătiți-vă: alimentele de bază și produsele procesate se scumpesc cu până la 15 la sută

Pe scurt: Scumpirile la raft nu se opresc doar la transport: energia, materiile prime și riscurile din piața globală împing prețurile în sus. Vezi ce produse vor fi cele mai afectate.

Prețurile din magazine ar putea crește cu 10-15% în următoarea lună, potrivit estimărilor specialiștilor în retail, care avertizează că scumpirile nu sunt generate doar de explozia prețului carburanților și a costurilor de transport. Cristian Stoicescu, consultant de business în retail, a explicat pentru Mediafax că presiunea asupra prețurilor vine din mai multe direcții simultan.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în februarie 2026 față de februarie 2025, uleiul s-a scumpit cu 8,78%, produsele din zahăr cu 13,55%, pâinea cu 10,12%, laptele de vacă cu 9,81%, iar ouăle cu 14,33%. „Aceste cifre reflectă situația dinainte de explozia prețurilor la carburanți din martie. Făina era unul dintre puținele produse cu scădere (-2,29%), dar această tendință se va inversa”, a precizat Stoicescu.

Alimentele de bază și produsele procesate vor fi cele mai afectate de scumpiri

Specialistul estimează că, dacă petrolul se menține peste 100 de dolari pe baril, alimentele de bază ar putea avea creșteri de preț între 7% și 12%, iar legumele cu până la 15%. Alimentele procesate ar putea fi mai scumpe cu 6-11%, carnea și lactatele cu 8-14%. Pâinea și produsele de panificație vor fi printre cele mai afectate, cu o creștere estimată de până la 8% până la sfârșitul anului, din cauza costurilor energetice ridicate și a volumului mare raportat la preț, ceea ce face ca transportul să aibă un impact semnificativ. Pentru lactate și salamuri, estimarea este de 8-10% creștere.

„Scumpirea nu vine doar din taxa de livrare mai mare. Motorina este prezentă în fiecare etapă a lanțului – de la recoltare și procesare (tractoare, pompe, cuptoare) la depozitare și distribuție. La aceasta se adaugă primele de risc pe care firmele de asigurări le cresc zilnic pe fondul conflictului. Producția agricolă încă nu a început să lucreze pe motorină scumpă – când va începe campania agricolă de primăvară, presiunea va crește și mai mult”, a explicat Stoicescu.

Potrivit consultantului, produsele ieftine precum uleiul, zahărul și făina vor deveni vizibil mai scumpe. „Cifra de 10-15% este plauzibilă, dar nu exclusiv din cauza transportului – este un efect cumulat al scumpirii energiei pe întregul lanț de producție și distribuție”, a conchis Cristian Stoicescu.

Creșterea prețului petrolului și măsurile propuse de autorități

Un proiect de ordonanță de urgență propune declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, precum și limitarea adaosurilor comerciale. Documentul arată că „evenimentele din Orientul Mijlociu au avut repercusiuni majore asupra pieței petroliere globale, în special în ceea ce privește cotațiile internaționale ale țițeiului și a motorinei, care s-au majorat până în prezent cu cel puțin 25-50% față de începutul lunii februarie 2026, iar creșterea cotațiilor pune presiuni majore pe piața petrolieră din România, care depinde de importuri de țiței în proporție de circa 75%”.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă (AEI), a declarat pentru Mediafax că marja comercială la motorină este de circa 9%, iar costul aditivării motorinei reprezintă 2-3%. Reducerea la jumătate a acestor costuri ar însemna o scădere a prețului de aproximativ 5%, ceea ce ar duce la un preț mediu la motorina standard de 9,41 lei/litru cu TVA inclus, față de 9,91 lei/litru.

„Dacă apare ordonanța, o să vedem o scădere a prețului. Din calculele mele, grosier, așa, a fost cam 50 de bani, dar pe trendul de creștere a prețului, în prima săptămână din aprilie vom avea tot prețul de la finalul lunii martie. Adică va fi o scădere temporară, după care lucrurile vor reveni la nivelul actual”, a explicat Chisăliță.