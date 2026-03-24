terenul de sport de 1 milion de lei inaugurat la mediaș: poartă numele antrenorului nicolae piștea / foto

Cel mai recent teren de sport din municipiul Mediaș a fost inaugurat astăzi în curtea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Mediaș.

Proiectul, în valoare de 1 milion de lei, a fost realizat de Consiliul Județean Sibiu, cu sprijinul companiei ROMGAZ, care a contribuit cu o sponsorizare de 800.000 de lei.

Terenul de sport va purta numele regretatului antrenor Nicolae Piștea, cel care, de-a lungul carierei sale, a pregătit peste 1.500 de copii din localitățile de pe Valea Târnavelor. Numele său a fost ales în urma unei campanii publice în care medieșenii au propus 13 sportivi remarcabili pentru a denumi arena sportivă.

„Medieșenii au ales un simbol al comunității, iar Nicolae Piștea a fost desemnat conform unei jurizări în care a contat impactul pe care acest antrenor l-a avut asupra a zeci de generații. Este un gest de recunoștință pe care și administrația județeană îl aduce unui om care și-a dedicat cea mai mare parte a vieții performanței sportive”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Aceasta a mai subliniat că terenul va putea fi folosit gratuit și de către copiii din comunitate, în baza unor programări prealabile și conform unei proceduri interne a instituției de învățământ.

La eveniment au participat primari din localitățile de proveniență ale celor 131 de elevi care învață la CSEI Mediaș, precum și consilieri județeni.

Compania ROMGAZ, care a mai sprijinit proiecte ale administrației județene în domeniile sănătății și protecției sociale, a fost reprezentată de Directorul General Adjunct, Aristotel Jude, care a declarat că „Prin susținerea acestui proiect, ne reafirmăm implicarea activă în inițiative dedicate comunității. Investiția în crearea unui mediu incluziv, sigur și accesibil pentru copiii cu nevoi speciale reflectă dorința noastră de a sprijini egalitatea de șanse și bunăstarea comunității pe termen lung. Terenul va purta numele unei personalități sportive locale, în semn de respect pentru contribuția sa la dezvoltarea sportului și a comunității. Acest gest are rolul de a inspira copiii și de a păstra vie memoria unui model important pentru comunitatea medieșeană”.

CSEI Mediaș a beneficiat, de asemenea, de o amplă investiție din fonduri europene nerambursabile obținute de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Operațional Regional 2014–2020, lucrările fiind realizate în perioada februarie 2023 – mai 2024.

„Cu aproximativ 4,6 milioane de lei am reușit să creăm 22 de săli de clasă dotate cu mobilier și echipamente didactice de ultimă generație. Avem în funcțiune o sală multisenzorială, un cabinet medical, unul de kinetoterapie, o bibliotecă și un laborator de informatică. Practic, tot ceea ce profesorii au nevoie pentru a-i ajuta pe elevi în procesul de învățare și recuperare”, a mai precizat Daniela Cîmpean.

La finalul evenimentului, participanții au fost invitați la un tur al singurei școli pentru învățământ special din Mediaș, reabilitată complet de Consiliul Județean Sibiu.