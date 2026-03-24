ziua a doua la simularea de la bac: aproape 300 de elevi sibieni au chiulit

Astăzi, 24 martie, între orele 9.00 și 12.00, elevii liceelor din județul Sibiu au susținut simularea probei E.c) a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Subiectele au fost la matematică pentru profilele tehnologic, real și vocațional pedagogic, și la istorie pentru profilele uman, vocațional de artă, sportiv sau teologic.

Autoritățile educaționale au raportat că simularea s-a desfășurat fără incidente. Toate unitățile de învățământ liceal au putut accesa, multiplica și distribui subiectele la timp, asigurând astfel buna organizare a examenului.

Din cei 2.631 de elevi înscriși pentru simularea probei E.c), au fost prezenți 2.396, ceea ce reprezintă 91,06%, iar 235 de elevi (8,94%) au absentat.

Potrivit Anexei 1 la O.M.E. nr. 6.059 din 29 august 2025, Calendarul simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2026 este următorul:

25 martie 2026 – Proba E.d) – probă scrisă la alegere a profilului sau specializării

26 martie 2026 – Proba E.b) – probă scrisă la Limba și literatura maternă

3 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor

Simulările continuă să fie un instrument important pentru evaluarea pregătirii elevilor înaintea examenului oficial de Bacalaureat, oferind cadrele didactice și elevilor o imagine clară a nivelului de cunoștințe și competențe.