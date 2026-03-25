adio play-off: csu sibiu a capotat acasă cu târgu jiu

CSU Sibiu a pierdut orice șansă la play-off, după ce a cedat miercuri în Sala Transilvania, 84-87 cu CSM Tg. Jiu.
Echipa lui Dan Fleșeriu avea nevoie de victorie în meciul cu Tg Jiu, pentru a mai păstra ceva șanse la play-off.
CSU părea să aibă un meci ușor după primul sfert, adjudecat clar, cu 29-15. Însă, în sfertul al doilea, gorjenii au revenit puternic și au câștigat parțialul cu 23-12. Astfel, la pauza mare sibienii conduceau cu 41-38.
La reluare, Tg. Jiu a reușit 10 minute perfecte și a controlat și al treilea sfert, în care s-a impus cu 25-16.
Sibiul a început ultimul sfert cu un ecart de 6 puncte și a făcut toate eforturile să îl recupereze, dar a măcinat în gol.
Cu cinci minute înainte de final, Tg Jiu avea 74-68. Sibiul a venit la 78-79, cu un minut înaintea finalului. Sibienii vin doar până la 83-84, dar gorjenii sunt mai lucizi pe final și câștigă cu 87-84. Pratt a avut ultima aruncare, care putea duce jocul în prelungiri, dar a ratat.
CSU a suferit enorm la aruncările libere, fapt care a costat-o la final, ca și evoluția foarte slabă din sferturile 2 și 3. Cu 24 de puncte, puternicul pivot Smith a fost cel mai bun jucător al Sibiului în acest meci.
CSU: Smith 24, Blidaru 12, Pratt 12, Stone 12, Roschafsky 8, Randolph Jr. 7, King 7, Zetos 2, Adamovic, Fîntînă.
