anaf intră în era digitală: licitații online pentru bunuri sechestrate

Agenția Națională de Administrare Fiscală, în colaborare cu Ministerul Finanțelor, va lansa la finalul lunii martie 2026 platforma digitală eLicitațiiANAF, prin care bunurile sechestrate sau confiscate de stat vor putea fi vândute online.

Noua platformă va fi disponibilă începând cu 30 martie, la adresa elicitatii.anaf.ro, și va permite publicului să consulte și să liciteze online pentru bunurile valorificate de ANAF. Conform instituției, platforma vizează publicitatea și vânzarea prin mijloace electronice a bunurilor rezultate din executări silite, proceduri penale sau intrate în proprietatea statului conform legii.

Adrian Nica, președintele ANAF, a subliniat că lansarea eLicitațiiANAF reprezintă „un pas important în direcția modernizării și digitalizării administrației fiscale, oferind tuturor persoanelor interesate acces facil la procedura de valorificare a bunurilor prin mijloace electronice”.

Potrivit Mediafax, platforma este structurată în două secțiuni principale: „Publicitate bunuri” și „Licitație bunuri”.

În prima etapă, bunurile sunt afișate timp de 30 de zile pentru informarea publicului și posibilitatea programării vizionărilor. Consultarea informațiilor se poate face chiar și fără cont în Spațiul Privat Virtual (SPV), însă participarea la licitație necesită înregistrarea în sistem.

După perioada de publicitate, bunurile trec în secțiunea de licitație. Licitațiile se desfășoară online pe 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului, iar participanții pot depune oferte și plăti taxa de participare. În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte. Pasul de licitare variază între 5% și 15% din prețul de pornire al bunului.

La final, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător. Pentru bunurile sechestrate, plata se poate face integral sau în rate. Taxa de participare sau sumele blocate sunt returnate în maximum cinci zile persoanelor care nu câștigă sau în cazul anulării licitației.

Potrivit ANAF, bunurile vândute prin platformă pot proveni din executări silite pentru recuperarea datoriilor fiscale, măsuri dispuse în dosare penale sau bunuri intrate în proprietatea statului. Ele pot include atât bunuri mobile, cât și imobile, valorificate prin proceduri de vânzare forțată conform legislației în vigoare.