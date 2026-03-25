anaf introduce declarația unică precompletată: ce trebuie să știe contribuabilii

ANAF a introdus pentru anul 2026 sistemul de Declarație Unică precompletată, care permite contribuabililor să depună mai simplu declarațiile pentru venituri din PFA, chirii, investiții, tranzacții cu criptomonede, activități independente și alte venituri extrasalariale.

Expertul contabil și consultant fiscal Cornel Grama a precizat marți, pe grupul de Facebook Tax Advisors Group, că opțiunea de precompletare a formularului 212 este deja disponibilă online.

„La secțiunea Depunerea declarației unice și alte formulare – pe site-ul ANAF, după autentificare, va apărea Declarația Unică 2026. Se pot importa datele precompletate, însă înainte de depunere trebuie verificată corectitudinea acestora. Pentru venituri din activități independente, se preiau datele contribuabilului, numărul și data eliberării autorizației, venitul brut și net pe 2024. Pentru veniturile cu stopaj la sursă (drepturi de autor, dividende, chirii, dobânzi) datele sunt utile fiind preluate din Declarațiile 112, 205 sau C168”, a explicat Grama.

Declarația Unică pentru venituri din chirii preia datele contribuabilului direct din formularul 168, în care au fost declarate anterior contractele de închiriere.