atenție unde parchezi: ridicări de mașini pe mai multe străzi din sibiu

Primăria Sibiu își continuă eforturile de a marca locurile de parcare pe străzile orașului, pentru a gestiona mai eficient aceste spații și în vederea viitoarei extinderi a sistemului de parcare cu taxă.
Pentru aceste lucrări este necesară eliberarea parcărilor în zilele în care este programată fiecare stradă. Șoferii vor fi înștiințați despre această restricție cu 24 de ore înainte, atât prin intermediul unor panouri la fața locului, cât și prin notificări scrise amplasate pe parbrize. Precizăm că mașinile rămase în parcare după ora 08.00 dimineața, în ziua în care strada este programată, vor fi ridicate de către un echipaj al Poliției Locale și mutate în alte spații de parcare din zonă.
Următoarele străzi pe care vor fi realizate marcajele:
- luni, 30 martie – strada Dr. Ștefan Stâncă
- marți, 31 martie – strada Zaharia Boiu
- miercuri, 1 aprilie – strada Zaharia Boiu
- joi, 2 aprilie – strada Someșului
- vineri, 3 aprilie – strada Someșului
