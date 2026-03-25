autostrada sibiu – pitești va avea un „pod verde” spectaculos peste valea oltului / video

Unul dintre cele mai impresionante ecoducte din România va fi construit pe secțiunea 3 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, între localitățile Câineni și Racovița.

Structura specială, destinată traversării faunei sălbatice, va fi amplasată peste DN7, calea ferată și râul Olt, având o lungime de peste 300 de metri și o lățime de aproximativ 100 de metri. Practic, va fi un „pod verde” amenajat cu pământ și vegetație, recreând habitatul natural pentru animale.

Scopul ecoductului

Potrivit Economica.net, ecoductul va refacerea coridorului ecologic dintre Munții Făgăraș, Cozia și Căpățânii, blocat în prezent de traficul intens de pe DN7, de calea ferată și de râul Olt.

Ce animale vor folosi podul verde

Structura va permite trecerea în siguranță a animalelor mari, precum ursul, cerbul sau lupul, fără interferențe cu traficul rutier și feroviar. Astfel, se va reduce riscul de accidente și se va proteja biodiversitatea din zonă.

Importanța lucrării

Prin dimensiunile sale, ecoductul de la Câineni – Racovița va fi unul dintre cele mai mari „poduri verzi” din România și o lucrare de referință pe traseul Autostrăzii Sibiu – Pitești.

În martie, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a lansat în dezbatere publică documentațiile pentru revizuirea acordului de mediu al autostrăzii. Oficialii de la DRDP Craiova estimează că, în această vară, constructorii secțiunilor 2 și 3 vor putea lucra pe întregul traseu montan.

Secțiunile 2 și 3 formează tronsonul montan al autostrăzii, traversează efectiv Munții Carpați și sunt cele mai complexe segmente.

Odată finalizată întreaga autostradă Sibiu – Pitești, România va beneficia de o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european (circa 850 km de drum de mare viteză de la Constanța la Nădlac), deschizând noi oportunități strategice și economice.