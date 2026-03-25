avionul unui influencer rus doborât lângă moscova după ce a fost confundat cu o dronă

Pe scurt: Un avion civil a fost doborât lângă o fabrică de rachete Iskander, iar comunitatea aviației ruse este în stare de șoc. Descoperă detaliile tragediei care a ridicat semne de întrebare despre reacția apărării aeriene ruse.

Un avion turistic de mici dimensiuni a fost doborât de apărarea aeriană rusă vineri, 21 martie 2026, în regiunea Moscova, după ce a fost confundat cu o dronă ucraineană. La bordul aeronavei se aflau Pavel Koshkin, un cunoscut blogger rus specializat în aviație, și pasagerul său, identificat drept Vadim M. Ambii au fost găsiți morți în epava avionului, în apropiere de Kolomna, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Moscova, potrivit Mediafax.

Incidentul s-a produs în contextul tensiunilor crescute generate de conflictul cu Ucraina. Potrivit relatărilor din presa internațională, inclusiv Le Figaro și The Sun, aeronava a fost doborâtă la circa trei kilometri de o fabrică sensibilă, unde se produc rachete Iskander, folosite pe scară largă de armata rusă în Ucraina. Un martor a povestit că a văzut o explozie violentă urmată de un „nor de fum albastru” pe cer.

Avionul a fost lovit de un sistem Tor lângă o fabrică de rachete Iskander

Primele rapoarte indică faptul că avionul, un Alto NG de fabricație cehă, a fost lovit de un sistem de rachete sol-aer Tor, proiectat pentru a intercepta ținte mici și rapide. Prăbușirea a avut loc într-o zonă atent monitorizată, ceea ce ar putea explica reacția rapidă a apărării aeriene ruse.

Autoritățile ruse nu au oferit detalii suplimentare despre incident, confirmând doar că două persoane au murit în urma prăbușirii unei aeronave. Armata nu a comentat oficial posibilitatea ca apărarea aeriană să fi doborât avionul din greșeală.

Comunitatea aviației ruse reacționează la tragedie și acuză eroarea umană

Tragedia a stârnit reacții puternice în rândul comunității aviației ruse. Igor Volkov, un alt blogger specializat în aviație, a criticat reacția apărării aeriene: „Doborât… Pavel a zburat întotdeauna corect, cu toate formalitățile necesare”. Volkov a sugerat că operatorii sistemului de apărare, aflați sub presiunea atacurilor constante cu drone, „au apăsat pur și simplu un buton” fără să verifice cu atenție ținta.