bogdan trif, psd sibiu: „micăsasa este pe cale să devină prima comunitate energetică din românia”

Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a transmis un comunicat de presă cu privire la proiectele dezvoltate în comuna Micăsasa.

Deputatul subliniază că, pe lângă activitatea sa parlamentară, se implică direct în sprijinirea proiectelor locale care aduc rezultate concrete pentru sibieni. În cadrul unei întâlniri la Ministerul Dezvoltării cu primarul comunei Micăsasa, Adrian Suciu, s-au discutat realizările comunității și proiectele viitoare.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“În fiecare săptămână, pe lângă activitatea din Parlament, mă implic direct în sprijinirea proiectelor locale care aduc rezultate concrete pentru sibieni.

Am avut o discuție foarte bună la Ministerul Dezvoltării cu primarul comunei Micăsasa, un exemplu de administrație eficientă.

5 km de străzi asfaltate din fonduri europene și o grădiniță nouă în construcție la Țapu sunt doar câteva dintre proiectele realizate pentru comunitate.

În plus, Micăsasa este pe cale să devină prima comunitate energetică din România, cu peste 200 de gospodării dotate cu panouri fotovoltaice, reprezentând un model de viitor.

Continuăm să susținem proiectele care dezvoltă comunitățile locale.

Îl felicit pe domnul primar Adrian Suciu pentru rezultate și pentru direcția asumată!”