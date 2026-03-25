bolojan clarifică lucrurile: „toate instituțiile publice trebuie să facă reducerea de personal de 10 la sută”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, într-o intervenție la Euronews, că Guvernul României pregătește un pachet amplu de măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice și restructurarea companiilor de stat.

Șeful Executivului a explicat că una dintre principalele direcții vizează reducerea personalului din instituțiile publice, o măsură care ar urma să fie aplicată la scară largă.

„Toate instituțiile publice trebuie să-și facă reducerea de personal de 10%, de la Televiziunea Română, de exemplu, până la celelalte autorități și ministere”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit Mediafax, premierul a subliniat că există domenii unde astfel de măsuri nu pot fi aplicate, din cauza deficitului de angajați, precum structurile de ordine publică sau cele din domeniul apărării.

În acest context, Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul are în vedere o altă măsură pentru aceste sectoare: creșterea vârstei de pensionare. Un proiect în acest sens ar urma să fie pus în dezbatere publică până la finalul lunii.

„În ministerele unde există deficit de personal, precum Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării, nu ne permitem reduceri. În schimb, vom veni cu un proiect pentru creșterea vârstei de pensionare, având în vedere mecanismul de pensionare rapidă, pe care nu îl mai putem susține din punct de vedere bugetar”, a explicat premierul.

Un alt punct important pe agenda Guvernului îl reprezintă reforma companiilor de stat, pe care Ilie Bolojan o consideră esențială, dar dificil de realizat.

„Reforma companiilor este o prioritate, dar nu este foarte comod de făcut”, a afirmat acesta.

Premierul a criticat modul în care sunt conduse multe dintre aceste companii, susținând că funcțiile de conducere au fost, în numeroase cazuri, tratate ca recompense și nu ca responsabilități bazate pe performanță.

„Aceste companii sunt conduse de manageri numiți în urma unor concursuri mai mult sau mai puțin corecte, iar contractele de management nu includ, de multe ori, criterii reale de performanță. În multe cazuri, funcțiile au fost privite ca o recompensă, nu ca o provocare”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a atras atenția asupra impactului pe care o administrare eficientă l-ar putea avea asupra economiei, în special în sectorul energetic.

„Jumătate din energia României este produsă de companii de stat. Dacă acestea ar fi administrate eficient și costurile ar scădea chiar și cu câteva procente, efectele s-ar resimți în întreaga economie”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a avertizat că implementarea acestor reforme nu va fi ușoară, mai ales în condițiile în care Guvernul nu deține control direct asupra tuturor companiilor de stat. În acest sens, schimbările vor necesita colaborare între ministere și autoritățile implicate.

„Am încercat să condiționăm aprobările de reforme concrete – îmbunătățirea serviciilor, reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor. Dar nu este un proces simplu”, a concluzionat premierul.