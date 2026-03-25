clădirile reprezentative din sibiu, iluminate în roșu de ziua mondială a tuberculozei

În seara zilei de marți, 24 martie, Dispensarul TBC, sediul Consiliului Județean, clădirea Primăriei Municipiului Sibiu și Filarmonica de Stat au fost iluminate în roșu, culoarea care simbolizează, la nivel mondial, conștientizarea riscului tuberculozei.

Acțiunea a fost realizată în semn de susținere pentru demersurile Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, instituție aflată în prima linie a eforturilor de prevenire, diagnostic și tratament al acestei boli, precum și pentru a atrage atenția asupra importanței testării și prezentării la medic încă de la primele simptome.

Într-un mesaj dedicat Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei, doamna Daniela Cîmpean, președinte Consiliul Județean Sibiu, a subliniat că informarea și intervenția timpurie pot salva vieți.

„Tuberculoza nu este doar o statistică. Este o boală care încă afectează oameni, familii și comunități. Vestea bună este că poate fi prevenită și vindecată — dar doar dacă o depistăm la timp. De Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei, alegem să nu rămânem indiferenți. Alegem să vorbim despre ea, să ne informăm corect și să mergem la medic la primele semne. La Sibiu, investim în sănătate și susținem, prin Spitalul de Pneumoftiziologie, accesul la diagnostic rapid și tratament modern. Pentru că, dincolo de orice, sănătatea oamenilor rămâne prioritatea noastră”, a transmis Daniela Cîmpean, Președinte CJ Sibiu.

De asemenea, reprezentanții Primăriei Municipiului Sibiu au evidențiat rolul conștientizării publice și necesitatea implicării comunității în combaterea tuberculozei:

„Prin acest gest simbolic, de a ilumina în roșu sediul instituției, dorim să aducem această afecțiune în atenția publică și să subliniem importanța acțiunilor concrete în vederea prevenției, diagnosticării și tratamentului în TBC. Pentru aceasta îi încurajăm pe cei afectați de acest diagnostic să apeleze cu încredere la medicii Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, o echipă dedicată și profesionistă care, cu această ocazie, desfășoară mai multe activități de informare și conștientizare în mediul online și în spațiul public”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.

Directorul Filarmonicii de Stat Sibiu, domnul Cristian Lupeș, a punctat dimensiunea socială și culturală a demersului:

„Filarmonica de Stat Sibiu se alătură acestui demers printr-un gest simbolic care exprimă solidaritatea noastră față de comunitate. Cultura și muzica nu există în afara realității sociale, ci o reflectă și o însoțesc, iar implicarea în astfel de inițiative devine firească atunci când vorbim despre sănătatea publică. Iluminarea clădirii în roșu marchează sustinerea noastră pentru eforturile specialiștilor și reafirmă importanța conștientizării și a responsabilității colective în fața tuberculozei”, a transmis Cristian Lupeș, Manager Filarmonica de Stat Sibiu.

Evidențiind buna colaborare interinstituțională în ceea ce privește aducerea în atenția opiniei publice a pericolului tuberculozei, managerul Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, domnul Cristian Roman, a transmis un mesaj de mulțumire pentru implicarea comună:

„Le mulțumim partenerilor noștri instituționali pentru deschiderea și sprijinul acordat. Acest gest simbolic de iluminare în roșu a clădirilor reprezentative din Sibiu transmite un mesaj puternic de unitate și responsabilitate. Doar împreună putem crește gradul de conștientizare și putem lupta eficient împotriva tuberculozei”, a declarat Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Evenimentul face parte dintr-o serie de acțiuni dedicate Zilei Mondiale a Tuberculozei, menite să aducă în atenția publicului importanța prevenției, a diagnosticului precoce și a tratamentului corect, contribuind totodată la reducerea stigmatizării asociate acestei boli.