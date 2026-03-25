„fabrică de bani” descoperită în românia: peste 1,2 milioane de euro falși găsiți / video foto

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, au efectuat 6 percheziții domiciliare pe raza județelor Suceava și Ilfov într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori străine falsificate și dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate.

Potrivit anchetei, în octombrie 2025, patru suspecți: trei cetățeni români și un cetățean italian, au constituit o grupare specializată în falsificarea de bani pe raza județului Suceava. Membrii grupului au achiziționat din străinătate sute de kilograme de hârtie specială și aparatură performantă pentru o tipografie clandestină, iar cetățeanul italian avea rolul de a instrui ceilalți membri și de a facilita procurarea de materiale și punerea în circulație a banilor falși, inclusiv în Bulgaria, unde se folosește moneda euro.

Pe 23 martie 2026, autoritățile române și bulgare au depistat în Sofia cetățeanul italian, doi cetățeni români și doi bulgari transportând aproximativ 1.200.000 euro falși, împreună cu 1 kilogram de cocaină. Într-una dintre locațiile percheziționate din județul Suceava a fost descoperită o „fabrică de bani” într-un imobil în construcție, unde au fost ridicate imprimante, echipamente electronice, hârtie specială și bancnote falsificate în cupiuri de 50 și 100 euro.

Ulterior, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a trei cetățeni români, cu vârstele de 25, 31 și 41 de ani, cercetați pentru constituirea grupului infracțional și pentru falsificarea și punerea în circulație a bancnotelor. Liderul grupului, în vârstă de 41 de ani, a înființat imprimeria clandestină și a coordonat producerea a aproximativ 2.000.000 euro falși, cea mai mare parte distribuită în Bulgaria.

Astăzi, Tribunalul Iași urmează să decidă asupra propunerii de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor trei inculpați. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege.