hotelierii din sibiu cer modificarea hotărârii privind taxele și impozitele: consilierii locali, chemați să respingă plângerea

Hotelierii din Sibiu au depus o nouă plângere la Primărie prin care au solicitat să fie modificată hotărârea privind taxele și impozitele locale stabilite pentru anul 2026. Consilierii locali sunt chemați în ședință să respingă plângerea.

Proprietarii de hoteluri din Sibiu avertizau, la finalul lunii decembrie a anului trecut, atunci când proiectul privind aprobarea noilor taxe și impozite pe anul 2026 se afla în dezbatere, că majorarea impozitelor pe clădirile nerezidențiale îi afectează profund și pune o presiune enormă asupra unui sector care încă nu și-a revenit după pandemie. Hotelierii acuzau atunci Primăria că a tratat consultarea publică privind noile taxe ca pe o simplă formalitate, fără deschidere reală pentru dialog, susținând că opiniile mediului de afaceri nu au fost luate în considerare înainte de adoptarea deciziei. (DETALII AICI)

Plângere împotriva hotărârii privind taxele și impozitele locale

Prin urmare, General Hotel Grup a depus o plângere împotriva hotărârii de consiliu local, care a fost respinsă în ședința din luna februarie. În 18 martie, o nouă plângere a hotelierilor a fost înregistrată la Primăria Sibiu, prin care s-a solicitat revocarea parțială a acesteia, respectiv: revocarea articolului privind cota de 1,3% pentru impozitul pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, cerând să fie aplicat minimul prevăzut de lege de 0,2% pentru stabilirea impozitului și revocarea articolului ce impune o cotă adițională de 10% în cazul mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Consilierii, chemați în ședință să respingă plângerea

În ședința ordinară din 27 martie, pe masa consilierilor locali se va afla un proiect de hotărâre prin care se propune respingerea plângerii hotelierilor. Municipalitatea spune că hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale a fost adoptată cu exercitarea unei competențe legale expres prevăzute de Codul fiscal, în limitele minime și maxime stabilite de legiuitor.

„În raportul compartimentului de specialitate ce a stat la baza adoptării hotărârii se menționează că <<Având în vedere că politica municipalității este de stimulare a investițiilor în municipiul Sibiu, propunem menținerea impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice și a cotei adiționale la nivelul anului 2025>>, astfel că nu există o creștere a acestora în anul 2026 față de anul 2025. Simpla majorare a sarcinii fiscale sau nemulțumire a contribuabilului față de nivelul impozitului nu echivalează cu un prejudiciu nelegal, mai mult de atât, până în acest moment nu s-a făcut dovada încălcării vreunui drept, ci s-a limitat la critici generale privind fundamentarea hotărârii”, se arată în raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre propus spre aprobare consilierilor locali.