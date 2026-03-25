încep lucrările de asfaltare pe străzile hermann oberth și târnavei din mediaș / foto

În această perioadă, au început lucrările de asfaltare pe străzile Hermann Oberth și Târnavei, ca parte a proiectelor de modernizare a infrastructurii rutiere și a rețelelor de utilități din municipiu.

Pe strada Hermann Oberth, lucrările de asfaltare intervin după finalizarea etapelor principale ale investiției privind reabilitarea rețelelor de apă și canalizare. Acestea au demarat în luna octombrie a anului trecut și au vizat reabilitarea conductei de transport apă potabilă, pe un traseu extins care pornește din zona Stației de Tratare a Apei și traversează mai multe artere importante ale orașului.

În ceea ce privește strada Târnavei, lucrările de asfaltare fac parte dintr-un proiect amplu de reabilitare a infrastructurii, care include modernizarea sistemului rutier, reabilitarea rețelei de canalizare pluvială și a sistemului de iluminat public, precum și realizarea unei canalizații subterane pentru introducerea tuturor cablurilor, respectiv curent electric și alte rețele de curent slab. Anterior acestor intervenții, pe strada Târnavei au fost realizate lucrări la rețelele de apă și canalizare menajeră de către operatorul Apa Târnavei Mari, precum și lucrări de reabilitare a rețelei de gaze naturale.

În cartierul După Zid, lucrările continuă pe strada Bastionului, iar strada Cronicar Neculce va fi modernizată. De asemenea, strada Mihai Viteazu este pregătită pentru asfaltare.

„A început asfaltarea străzii Herman Oberth, una dintre cele mai circulate artere ale orașului. Probabil că nu vor lipsi nici de această dată vocile critice. Dacă acest an ar fi fost unul electoral, poate interpretările ar fi fost și mai numeroase. Realitatea este însă una simplă: lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare au afectat infrastructura rutieră, iar acum este momentul să o refacem. Refacerea drumurilor este, pentru mine, prioritatea numărul unu în perioada următoare”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.