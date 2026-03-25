iranul respinge noua propunere a sua pentru încetarea războiului

Pe scurt: Teheranul nu acceptă deocamdată oferta americană pentru pace, dar negocierile continuă pe canale diplomatice. Divergențele privind termenii și garanțiile de securitate rămân majore.

Iranul a transmis un răspuns preliminar negativ la propunerea Statelor Unite de a pune capăt războiului, potrivit unui oficial iranian citat de Mediafax. Deși poziția inițială a Teheranului nu este „pozitivă”, autoritățile iraniene continuă să analizeze documentul primit din partea Washingtonului.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că reacția preliminară a fost transmisă prin canale diplomatice indirecte. Conform aceleiași surse, răspunsul inițial al Iranului a fost livrat către Pakistan, care urmează să îl transmită mai departe autorităților americane.

Detaliile propunerii americane nu au fost făcute publice, însă reacția rezervată a Iranului sugerează existența unor divergențe majore privind termenii, garanțiile de securitate sau implicațiile politice ale unui eventual acord. Oficialii iranieni au subliniat că documentul este încă în curs de evaluare la nivel instituțional.

Negocierile continuă, iar poziția finală a Teheranului va fi stabilită după analizarea tuturor aspectelor propunerii americane.