Medicul primar de expertiză medicală Adrian Ienea a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 26 ianuarie – 2 februarie 2026, când, în exercitarea atribuțiilor de serviciu privind evaluarea capacității de muncă a pacienților, medicul ar fi primit de nouă ori sume de bani necuvenite.

Valoarea acestora ar fi variat între 100 și 1.000 de euro, fiind oferite în schimbul emiterii sau revizuirii deciziilor medicale.

Anchetatorii susțin că Adrian Ienea, angajat al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, ar fi solicitat bani pentru facilitarea obținerii certificatelor de handicap sau pentru încadrarea pacienților într-un grad mai grav decât cel stabilit inițial.

În urma cercetărilor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpatului și au solicitat instanței menținerea măsurii arestării preventive. De asemenea, aceștia au cerut confiscarea sumelor obținute din activitatea infracțională, respectiv 3.400 de euro, 200 de lire și 2.600 de lei, precum și menținerea măsurilor asigurătorii asupra conturilor bancare și a altor sume ridicate în urma perchezițiilor.

Cazul nu este unul singular în cariera medicului. Adrian Ienea a mai fost condamnat anterior pentru fapte similare. În iunie 2025, acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, fiind condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani și 6 luni. Sentința a rămas definitivă în ianuarie 2026.

Probleme și la Sibiu

De altfel, și în trecut, medicul a fost implicat într-un dosar de corupție. În anul 2015, în timp ce activa la Sibiu în cadrul Biroului de Expertiză a Capacității de Muncă de pe lângă Casa de Pensii, acesta a fost prins în flagrant după ce ar fi primit mită de la 175 de pacienți, sumele variind între 50 și 300 de euro.

În actualul dosar, procurorii susțin că faptele au continuat inclusiv în cursul anului 2025. De exemplu, în data de 19 mai 2025, medicul ar fi cerut suma de 500 de euro unui pacient pentru a-i rezolva dosarul, însă acesta a sesizat imediat organele de anchetă.

Anterior trimiterii în judecată, Adrian Ienea a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, măsură dispusă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba.

Comunicatul integral al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba

“Urmare a comunicatului de presă cu nr. 222/E/I/36/2026 din 5 februarie 2026,

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele

aspecte:

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus prin

rechizitoriu trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului IENEA

ADRIAN, medic primar de expertiză medicală în cadrul Institutului Naţional de

Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă – Cabinet de Expertiză

Medicală nr. 23 Alba şi nr. 89 Hunedoara, cu sediul în municipiul Sebeş, pentru

comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă (9

acte materiale).

În rechizitoriu, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 26.01-02.02.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu,

pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă,

în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul IENEA ADRIAN a primit de 9 ori

diverse sume de bani necuvenite, pretinse sau date, în mod direct și pentru sine, cu

o valoare cuprinsă între 100 Euro și 1.000 Euro, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor

de serviciu, respectiv de revizuire sau emitere a deciziilor medicale asupra capacităţii

de muncă a pacienţilor.

Totodată, procurorul a solicitat instanței de judecată:

menținerea măsurii arestării preventive față de inculpat;

confiscarea specială a sumelor de bani primite de inculpat cu titlu de mită,

respectiv 3.400 euro, 200 de lire şi 2.600 lei (pentru care, în vederea confiscării

speciale, s-au instituit în cursul urmăririi penale măsuri asigurătorii);

menținerea măsurilor asigurătorii asupra conturilor bancare ale inculpatului

și asupra sumelor de 1.630 de euro şi 2.430 de lei, ridicate de la inculpat cu ocazia

percheziţiei domiciliare, în vederea confiscării speciale și a garantării executării

cheltuielilor judiciare efectuate în cauză.

Precizăm că inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru săvârșirea unor

infracțiuni similare. Spre exemplu, la data de 06.06.2025 s-a încheiat un acord de

recunoaştere a vinovăţiei între procuror şi numitul Ienea Adrian cu privire la

condamnarea pentru comiterea infracțiunii de luare de mită la pedeapsa de 2 ani și 6

luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen

de supraveghere de 3 ani și 6 luni, sancțiune care a rămas definitivă la data de

13.01.2026.

Persoanele care au cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție

pe raza județului Alba au posibilitatea de a sesiza în scris Parchetul de pe lângă

Tribunalul Alba la adresa de e-mail pt_alba@mpublic.ro sau telefonic Serviciul

Județean Anticorupție Alba la Call-center anticorupție – 0800.806.806. Conform

art. 290 alin. 2 Cod procedură penală: mituitorul NU se pedepsește dacă denunță

fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la

aceasta.

Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal,

reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei

penale şi trimiterea dosarului la instanţa competentă, activitate care nu poate în nicio

situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”