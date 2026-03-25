mișcare neașteptată: openai retrage generatorul video sora

Pe scurt: Sora, platforma video cu inteligență artificială de la OpenAI, a fost închisă la scurt timp după ce a devenit populară și a atras controverse. Decizia vine la trei luni după semnarea unui acord cu Disney.

OpenAI a anunțat miercuri, 25 martie 2026, că va dezactiva generatorul video cu inteligență artificială Sora, la doar șase luni după lansarea aplicației independente care a permis utilizatorilor să creeze și să partajeze videoclipuri hiperrealiste într-un feed social. Potrivit Mediafax, decizia vine după o perioadă scurtă de popularitate, dar și de controverse.

Compania a transmis un mesaj de mulțumire utilizatorilor pe platforma X: „Tuturor celor care au creat cu Sora, l-au distribuit și au construit o comunitate în jurul lui: vă mulțumesc. Ceea ce ați creat cu Sora a contat și știm că această veste este dezamăgitoare.”

Sora a fost pus la dispoziția publicului la sfârșitul anului 2024, însă abia după lansarea versiunii Sora 2 și a aplicației independente, în septembrie 2025, platforma a atras atenția publicului larg. În doar câteva zile de la lansare, aplicația a ajuns pe primul loc în topul magazinului de aplicații Apple.

Utilizatorii au creat rapid videoclipuri scurte cu scenarii absurde, precum Diana, Prințesa de Wales, făcând parkour sau câini care conduc mașini. Totuși, generatorul video a fost criticat pentru conținut violent, rasist, pentru utilizarea de personaje protejate de drepturi de autor, deepfake-uri și răspândirea dezinformării.

Închiderea Sora survine la doar trei luni după ce OpenAI și Disney au semnat un acord pe trei ani, care ar fi permis utilizatorilor să creeze videoclipuri cu peste 200 de personaje Disney licențiate, inclusiv din universurile Marvel, Pixar și Star Wars. Un purtător de cuvânt al companiei Walt Disney a declarat pentru The Guardian că studioul va încheia parteneriatul cu OpenAI, ca urmare a deciziei de a opri platforma.