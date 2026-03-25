muzeul astra deschide un atelier interactiv de prelucrare a lânii la gospodăria din tilișca

Pe scurt: Atelierul din Tilișca devine un spațiu viu unde vizitatorii pot descoperi arta prelucrării lânii și potențialul creativ al tradițiilor locale. Descoperă cum patrimoniul devine inspirație pentru designul contemporan.

Gospodăria din Tilișca, parte a expoziției în aer liber a Muzeului ASTRA, va găzdui de joi, 26 martie 2026, un atelier interactiv dedicat prelucrării tradiționale a lânii. Inaugurarea sitului pilot este programată la ora 11:00 și marchează o nouă etapă în valorificarea patrimoniului meșteșugăresc din județul Sibiu, potrivit Muzeului ASTRA.

Proiectul face parte din inițiativa COMMHERITOUR, implementată de Consiliul Județean Sibiu, și urmărește să transforme vechea gospodărie de la mijlocul secolului al XIX-lea într-un spațiu viu de învățare și creație. Atelierul este dedicat atât expunerii patrimoniului legat de prelucrarea lânii, cât și implicării publicului în tehnici tradiționale precum torsul, răsucirea, împâslirea, țeserea, croșetarea, tricotarea și coaserea.

Șura gospodăriei a fost reamenajată ca spațiu funcțional, dotat cu unelte și războaie de țesut, unde vizitatorii pot descoperi sau aprofunda arta prelucrării lânii și pot crea obiecte durabile. Scopul sitului pilot este să crească gradul de conștientizare asupra potențialului patrimoniului cultural legat de lână din zona Sibiului și să stimuleze dezvoltarea unei rețele care reunește producători, meșteri, designeri și persoane interesate de fibre naturale.

Inițiativa contribuie la consolidarea comunității locale de meșteșugari, la creșterea vizibilității celor implicați în prelucrarea lânii și la evidențierea motivelor tradiționale ca sursă de inspirație pentru produse de design contemporan. Situl pilot devine astfel o punte între generații și între patrimoniul material și imaterial, oferind un cadru pentru viitorii continuatori ai acestor meșteșuguri.

