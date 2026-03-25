muzeul astra devine clasă în aer liber: mii de elevi participă la activități interactive

În cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”, Muzeul ASTRA, susținut financiar de Consiliul Județean Sibiu, îi așteaptă pe elevi să exploreze patrimoniul cultural și natural printr-o ofertă educațională interactivă și atractivă.

Muzeul propune o serie de trasee tematice captivante: Satul gorjean, Școala tăcută a lui Brâncuși, Aventurile lui Stejărel în dumbrava fermecată, Pe urmele ciobanilor, Drumul firului de lână sau Moara norocoasă. Aceste activități aduc universul tradițiilor și meșteșugurilor mai aproape de copii. La evenimente sunt așteptați 2079 elevi din clasele primare, gimnaziu și liceu, atât din municipiul și județul Sibiu, cât și din orașe precum București, Brașov, Făgăraș, Pitești sau Vatra Dornei.

„Îi așteptăm pe toți cei care s-au programat cu bună dispoziție și vom fi pregătiți să parcurgem împreună traseele în aer liber! Oferta este completată de programe educaționale interactive, cu ghidaje tematice și ateliere practice precum Ierbarul pădurii, Gospodăria tradițională și grădina de legume, Traista mea cu povești, Ceramica de Horezu, Ocupații tradiționale din Delta Dunării, Albinele și rolul lor în biodiversitate, Din lână și poveste – căciuli de demult sau O călătorie interactivă în lumea basmului. Activitățile de tip „vânătoare de comori” transformă vizita într-o experiență dinamică, facilitând descoperirea patrimoniului material, imaterial și natural al muzeului. În perioada 1–2 aprilie, alături de partenerii de la Fundația Conservation Carpathia, elevii vor participa la tururi ghidate pe traseul castorilor și la vânătoare de comori educativă, fiecare oprire devenind o lecție despre mediul înconjurător și relația responsabilă dintre om și natură”, a declarat Raluca Andrei, șef serviciu Educație și Interpretare Patrimoniu la Muzeul ASTRA.

Experiența vizitei este completată de traseul Povești cu aripi, unde, prin intermediul celor opt panouri figurative și al codurilor QR, elevii descoperă speciile de păsări din muzeu și învață informații valoroase despre fauna locală. Cu ocazia Zilei Păsărilor, sărbătorită anual pe 1 aprilie încă din 1906, cercetătorul independent Liviu Pripon va realiza un ghidaj tematic dedicat protecției păsărilor, importanței habitatelor lor și activităților precum montarea cuiburilor artificiale.

Elevii din municipiul Sibiu pot participa la traseele tematice și vizitele din muzeu prin programul Școala la muzeu, realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu.