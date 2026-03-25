o sibiancă vine cu o altfel de propunere legată de sălile de păcănele și jocuri de noroc: a trimis-o către primărie

Primăria municipiului Sibiu a pus în dezbatere publică regulamentul pentru funcționarea sălilor de jocuri de noroc. În acest context, o sibiancă a transmis o propunere decidenților locali, în speranța că va fi analizată și pusă în aplicare.

Administrația locală a pus recent în dezbatere publică un proiect de hotărâre care vizează reorganizarea pieței jocurilor de noroc, fără a recurge la măsura interzicerii totale solicitată de o parte a societății civile. Documentul aflat în consultare propune un set de reguli stricte de amplasare, prin care sălile ar urma să își poată desfășura activitatea doar în anumite zone. Ele nu vor mai fi prezente în centrul orașului și nici în zonele sensibile din punct de vedere social.

Propunerea unei sibience: Fără jocuri de noroc la parterul blocurilor

În acest context, regulamentul fiind pus în consultare publică, Ioana Cristea, cetățean al orașului, a formulat o propunere pe care a transmis-o municipalității. Sibianca cere să nu mai existe săli de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe.

„Solicit introducerea unei reglementări clare prin care să fie interzisă desfășurarea activităților de jocuri de noroc în spații situate la parterul imobilelor de locuințe colective. Consider că această măsură protejează caracterul rezidențial al zonelor de locuit, reduce impactul social asupra familiilor și minorilor, este o soluție echilibrată și aplicabilă juridic la nivel local”, a transmis sibianca.

În proiectul redactat de Primărie, apar inclusiv zonele în care se vor putea desfășura astfel de activități, inclusiv la parterul blocurilor.

„Este permisă organizarea jocurilor de noroc tradiționale, indiferent de tipul acestora, pe următoarele bulevarde sau artere: Bulevardul Mihai Viteazu, Bulevardul Corneliu Coposu, strada Ștefan cel Mare (în zona delimitată de strada Cantonului până la limita teritorială a Municipiului Sibiu), Bulevardul General Vasile Milea (la parterul blocurilor construite înainte de anul 1989, tronsonul cuprins între Calea Dumbrăvii și str. Revoluției), strada Lungă (tronsonul cuprins între str. Țiglari și str. Rusciorului), Calea Dumbrăvii (tronsonul cuprins între str. Lomonosov și Bulevardul General Vasile Milea), strada Semaforului, Calea Cisnădiei (în sectorul cuprins între strada Rahovei și strada Siretului), Șoseaua Alba lulia (sectorul cuprins între strada Turismului și strada Salzburg), strada Gorjului (în tronsonul cuprins între strada Maramureșului și strada Bihorului), strada Bihorului (în sectorul cuprins între strada Doljului și strada Gorjului), zona Piața Unirii, în zona delimitată de străzile Herman Oberth – Bulevardul Corneliu Coposu, strada Poiana (în sectorul cuprins între strada Ludoș și strada Valea Aurie) și strada Ludoș (în sectorul cuprins între strada Poiana și strada Fântânele)”, se arată în regulamentul pus în dezbatere.

Cere dezbateri publice fizice

Sibianca a cerut municipalității inclusiv organizarea unei dezbateri publice la care să participe societatea civilă. În municipiul Cluj-Napoca a avut loc, spre exemplu, o astfel de dezbatere cu cetățenii pe același subiect. „Solicit organizarea unei dezbateri publice pe acest subiect, având în vedere interesul major al comunității”, a mai spus femeia.

Ea spune că propunerea alternativă formulată este „o abordare mai realistă și mai ușor de aplicat la nivel local”, deoarece interzicerea completă a jocurilor de noroc ar putea fi anulată juridic cu ușurință.